बाबा चैतन्यानंद की लग्जरी कार का बड़ा राज... नीले नंबर की प्लेट में क्या-क्या छिपा? छात्राओं से गंदी हरकत का आरोप

दक्षिणी दिल्ली के एक आश्रम में चल रहे प्राइवेट इंस्टिट्यूट में 17 छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती घिरे हुए हैं। जांच में पता चला कि चैतन्यानंद के पास से मिली कार की नंबर प्लेट भी नकली है। पुलिस ने छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं और इंस्टीट्यूट के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फिलहाल फरार हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के एक आश्रम में चल रहे निजी इंस्टीट्यूट में 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोपों से घिरे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती (Swami Chaitanyananda Saraswati) को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। चैतन्यानंद के पास से बरामद हुई कार की नंबर प्लेट भी नकली है। आइए बताते हैं कि पुलिस की जांच में और क्या-क्या सामने आया है।

ये है मामला वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में पढ़ने वाली 17 छात्राओं ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छेड़छाड़ और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए थे। इसके बाद पुलिस ने अदालत के समक्ष छात्राओं के बयान दर्ज कराए। इसी आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की है।

बता दें कि वसंत कुंज उत्तर पुलिस स्टेशन में धारा 75(2)/79/351(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज की जांच और घटनास्थल के साथ-साथ कथित चैतन्यानंद के ठिकानों पर छापामारी की गई। वहीं, संस्थान से मिले एनवीआर/हार्ड डिस्क एफएसएल को भेजे गए हैं।