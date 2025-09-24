बाबा चैतन्यानंद की लग्जरी कार का बड़ा राज... नीले नंबर की प्लेट में क्या-क्या छिपा? छात्राओं से गंदी हरकत का आरोप
दक्षिणी दिल्ली के एक आश्रम में चल रहे प्राइवेट इंस्टिट्यूट में 17 छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती घिरे हुए हैं। जांच में पता चला कि चैतन्यानंद के पास से मिली कार की नंबर प्लेट भी नकली है। पुलिस ने छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं और इंस्टीट्यूट के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फिलहाल फरार हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के एक आश्रम में चल रहे निजी इंस्टीट्यूट में 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोपों से घिरे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती (Swami Chaitanyananda Saraswati) को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। चैतन्यानंद के पास से बरामद हुई कार की नंबर प्लेट भी नकली है। आइए बताते हैं कि पुलिस की जांच में और क्या-क्या सामने आया है।
ये है मामला
वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में पढ़ने वाली 17 छात्राओं ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छेड़छाड़ और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए थे। इसके बाद पुलिस ने अदालत के समक्ष छात्राओं के बयान दर्ज कराए। इसी आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की है।
बता दें कि वसंत कुंज उत्तर पुलिस स्टेशन में धारा 75(2)/79/351(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज की जांच और घटनास्थल के साथ-साथ कथित चैतन्यानंद के ठिकानों पर छापामारी की गई। वहीं, संस्थान से मिले एनवीआर/हार्ड डिस्क एफएसएल को भेजे गए हैं।
फर्जी नंबर प्लेट लगी कार बरामद
दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान के बेसमेंट में एक वोल्वो कार खड़ी मिली। वहीं, जांच में पता चला कि कार पर फर्जी यूएन नंबर फ्लेट लगी थी। यह कार स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉ. स्वामी पारसार्थी द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी। पुलिस ने कार को जब्त कर गहनता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इंस्टीट्यूट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी कब्जे में ले लिया है।
फरार है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती
बताया गया कि 17 छात्राओं द्वारा आरोप लगाने के बाद से स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फरार है। फिलहाल दिल्ली पुलिस स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश में जुटी है।
इस मामले से जुड़े कुछ खास प्वाइंट्स
- स्वामी चैतन्यानंद से संबंध खत्म : पीठम ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती (पूर्व नाम: डॉ. पार्थसारथी) से अपने सभी संबंध आधिकारिक रूप से खत्म करने की घोषणा की है।
- गंभीर आरोप: स्वामी पर अवैध, अनुचित और पीठम के हितों के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया गया है।
- कानूनी कार्रवाई: पीठम ने संबंधित अधिकारियों के पास स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ उनके कथित अवैध कार्यों को लेकर शिकायतें दर्ज कराई हैं।
- दिल्ली संस्थान पर सफाई: पीठम ने साफ किया कि नई दिल्ली स्थित 'शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट-रिसर्च' का संचालन AICTE की मंजूरी से किया जा रहा है।
- छात्रों की चिंता पर क्या बोले? संस्थान का प्रशासन एक प्रतिष्ठित गवर्निंग काउंसिल (शासी परिषद) देख रही है, जो छात्रों के कल्याण और शैक्षिक कार्यक्रमों को बिना किसी बाधा के जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
