स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर 17 छात्राओं ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, आश्रम से UN नंबर प्लेट लगी कार बरामद

दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज में एक निजी संस्थान के प्रबंधक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पुलिस ने 17 छात्राओं की शिकायत पर मामला दर्ज किया है जिन्होंने स्वामी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया है। शिकायत के बाद से स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में वसंत कुंज स्थित एक आश्रम में चल रहे निजी इंस्टीट्यूट के प्रबंधक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ पुलिस ने छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज किया है। चैतन्यानंद पर पूर्व में भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं।

