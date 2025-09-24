स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर 17 छात्राओं ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, आश्रम से UN नंबर प्लेट लगी कार बरामद
दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज में एक निजी संस्थान के प्रबंधक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पुलिस ने 17 छात्राओं की शिकायत पर मामला दर्ज किया है जिन्होंने स्वामी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया है। शिकायत के बाद से स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में वसंत कुंज स्थित एक आश्रम में चल रहे निजी इंस्टीट्यूट के प्रबंधक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ पुलिस ने छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज किया है। चैतन्यानंद पर पूर्व में भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं।
वहीं, पूछताछ के दौरान संस्थान की 17 छात्राओं ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छेड़छाड़ व अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए थे।
इस संबंध में संस्थान (श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च) प्रबंधन ने चार अगस्त को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने अदालत के समक्ष छात्राओं के बयान दर्ज कराए और उसके आधार पर मामला दर्ज किया। साथ ही पुलिस ने आश्रम से फर्जी यूएन नंबर प्लेट लगी कार भी बरामद की है।
बता दें कि मामला दर्ज होने के बाद से स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं, संस्थान की ओर से जारी बयान में कहा कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिन्हें पहले स्वामी पार्थसारथी के नाम से जाना जाता था, अवैध और अनुचित गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप पीठ ने उनके साथ सभी संबंध तोड़ लिए हैं।
