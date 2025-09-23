मां की लाश के पास कैसे गुजरे 4 दिन? भूख-प्यास से तड़पता रहा बेटा, कमरे का मंजर देख कांप उठा हर किसी का दिल

दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर में एक घर से बुजुर्ग महिला आफताब का सड़ा हुआ शव मिला जबकि उनके पति सिराज खान गंभीर हालत में पाए गए। दंपती का बेटा इमरान कमरे के बाहर भूखा-प्यासा मिला। बेटी ने संपर्क न होने पर मामा को फोन किया जिसके बाद घटना का पता चला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में जामिया नगर इलाके में क्वीन अपार्टमेंट के एक घर से बुजुर्ग महिला आफताब का सड़ी-गली हालत में शव बरामद हुआ। उनके पति सिराज खान बिस्तर के पास ही गंभीर हालत में मिले। बताया गया कि घर में दंपती का मानिसक रूप से दिव्यांग बेटा इमरान उर्फ शैली माता-पिता के कमरे के बाहर भूखा-प्यासा बैठा था। बंजुर्ग दंपती की बेटी परिवार के साथ हांगकांग में रहती है। तीन-चार दिन से माता-पिता से फोन पर संपर्क न हो पाने के कारण बेटी ने रविवार रात अपने मामा को फोन किया।

वहीं, इस पर वे जब अपनी बहन के घर पहुंचे तब उन्हें इस घटना का पता चला। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है। सिराज खान को गंभीर हालत में एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस उपायुक्त डा. हेमंत तिवारी ने बताया कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से सेवानिवृत्त संगीत शिक्षक 70 वर्षीय सिराज खान, 65 वर्षीय पत्नी आफताब जहां और 48 वर्षीय बेटे इमरान उर्फ शैली के साथ बी-1, क्वीन अपार्टमेंट, गफ्फार मंजिल, जामिया इलाके में रहते हैं।

रविवार रात में 11.10 बजे जामिया नगर थाना पुलिस को एक व्यक्ति ने सूचना दी कि अपार्टमेंट में उनकी बहन के घर के अंदर से भांजे की आवाज तो आ रही है, मगर वह दरवाजा नहीं खोल रहा है, जबकि उनकी बहन व जीजा जवाब नहीं दे रहे हैं।

जामिया नगर के थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी गेट खुलवाने का प्रयास किया, मगर जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस अंदर दाखिल हुई तो कमरे में बिस्तर पर महिला का तीन-चार दिन पुराना शव पड़ा था और पास में ही उनके पति सिराज खान गंभीर हालत में थे।