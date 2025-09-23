Language
    मां की लाश के पास कैसे गुजरे 4 दिन? भूख-प्यास से तड़पता रहा बेटा, कमरे का मंजर देख कांप उठा हर किसी का दिल

    By amit bhatia Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 06:54 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर में एक घर से बुजुर्ग महिला आफताब का सड़ा हुआ शव मिला जबकि उनके पति सिराज खान गंभीर हालत में पाए गए। दंपती का बेटा इमरान कमरे के बाहर भूखा-प्यासा मिला। बेटी ने संपर्क न होने पर मामा को फोन किया जिसके बाद घटना का पता चला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जामिया नगर में घर से सड़ी-गली हालत में मिला बुजुर्ग महिला का शव।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में जामिया नगर इलाके में क्वीन अपार्टमेंट के एक घर से बुजुर्ग महिला आफताब का सड़ी-गली हालत में शव बरामद हुआ। उनके पति सिराज खान बिस्तर के पास ही गंभीर हालत में मिले।

    बताया गया कि घर में दंपती का मानिसक रूप से दिव्यांग बेटा इमरान उर्फ शैली माता-पिता के कमरे के बाहर भूखा-प्यासा बैठा था। बंजुर्ग दंपती की बेटी परिवार के साथ हांगकांग में रहती है। तीन-चार दिन से माता-पिता से फोन पर संपर्क न हो पाने के कारण बेटी ने रविवार रात अपने मामा को फोन किया।

    वहीं, इस पर वे जब अपनी बहन के घर पहुंचे तब उन्हें इस घटना का पता चला। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है। सिराज खान को गंभीर हालत में एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस उपायुक्त डा. हेमंत तिवारी ने बताया कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से सेवानिवृत्त संगीत शिक्षक 70 वर्षीय सिराज खान, 65 वर्षीय पत्नी आफताब जहां और 48 वर्षीय बेटे इमरान उर्फ शैली के साथ बी-1, क्वीन अपार्टमेंट, गफ्फार मंजिल, जामिया इलाके में रहते हैं।

    रविवार रात में 11.10 बजे जामिया नगर थाना पुलिस को एक व्यक्ति ने सूचना दी कि अपार्टमेंट में उनकी बहन के घर के अंदर से भांजे की आवाज तो आ रही है, मगर वह दरवाजा नहीं खोल रहा है, जबकि उनकी बहन व जीजा जवाब नहीं दे रहे हैं।

    जामिया नगर के थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी गेट खुलवाने का प्रयास किया, मगर जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस अंदर दाखिल हुई तो कमरे में बिस्तर पर महिला का तीन-चार दिन पुराना शव पड़ा था और पास में ही उनके पति सिराज खान गंभीर हालत में थे।

    महिला के भाई डब्ल्यू अहमद खान ने बताया कि उनका भांजा इमरान मानसिक रूप से बीमार है, जिसका उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि 21 सितंबर को हांगकांग में रहने वाली उनकी भांजी का फोन आया था। उसने बताया कि दो-तीन दिन से उसकी माता-पिता से बात नहीं हो पा रही है। घर में कोई फोन नहीं उठा रहा है।

    इसके बाद वह अपनी बहन के घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। इस दौरान पुलिस ने इमरान से भी पूछताछ की, मगर वह केवल इतना ही बोल रहा था कि माता-पिता बीमार हैं और वे कमरे में जाकर सो गए। इमरान को पुलिस ने शाहदरा के इहबास अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां उसकी देखरेख के लिए कोई भी रिश्तेदार सामने नहीं आया है। ऐसे में उसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने सिराज खान की बेटी को घटना की जानकारी दे दी है।