दिल्ली में घर के बाहर से गायब हो गए भाई-बहन, पुलिस को पांच फीट गहरे तालाब में उतराते मिले दोनों के शव
पश्चिमी दिल्ली के बाबा हरिदास नगर में एक ह्रदयविदारक घटना घटी जिसमे एक भाई और बहन की तालाब में डूबने से मौत हो गई। खेलते समय बच्चे लापता हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में उन्हें मंदिर की ओर जाते देखा। आशंका है कि सीढ़ियों पर फिसलन के कारण वे तालाब में गिर गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इलाके में शोक का माहौल है।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। बाबा हरिदास नगर थाना क्षेत्र में भाई बहन रुद्राक्ष और आराध्या की डूबने से मौत हो गई घटना कैसे हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव स्वजन को सौंप दिए गए।
घटना को लेकर पूरे इलाके में शोक व्याप्त है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच जारी है।
दीपक पांडेय परिवार सहित गीतांजलि काॅलोनी में रहते हैं। पिछले दिनों वहां बड़े पैमाने पर हुए जलभराव के दौरान इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। आजकल ये काॅलोनी से सटे झाड़ौदा कलां गांव में एक परिचित के मकान में रह रहे थे।
झाड़ौदा कलां के लोगों ने बताया कि दीपक ई रिक्शा चलाते हैं और इनकी पत्नी आशा वर्कर हैं। आराध्या करीब 10 वर्ष और रुद्राक्ष आठ साल का था। सोमवार दिन में करीब चार बजे दोनों बच्चे घर के बाहर से खेलते हुए गायब हो गये। पहले परिवार ने आसपास ढूंढ़ा।
गांव वालों ने बच्चों के गायब होने की बात उद्घोषणा कराई ताकि किसी को पता चले तो वह परिवार को अवगत करा दे, लेकिन तमाम कोशिश नाकामयाब हुई। अंत में मामले से पुलिस को अवगत कराया गया।
बाबा हरिदास नगर थाने में तैनात इंस्पेक्टर रवि कुमार सिंह की टीम ने दीपक के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालना शुरू किया।
इस दौरान बच्चों को पास के मंदिर की तरफ जाते हुए देखा गया। पुलिस टीम मंदिर परिसर में मौजूद तालाब के पास गई तो वहां दोनों बच्चों के शव उतराते दिखे।
ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि तालाब की सीढ़ियों पर काई जमी होने की वजह से बच्चों का पैर फिसल गया और वे पांच फीट गहरे पानी में चले गए। पुलिस ने देर रात शवों को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया।
