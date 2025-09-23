Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में घर के बाहर से गायब हो गए भाई-बहन, पुलिस को पांच फीट गहरे तालाब में उतराते मिले दोनों के शव

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:31 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली के बाबा हरिदास नगर में एक ह्रदयविदारक घटना घटी जिसमे एक भाई और बहन की तालाब में डूबने से मौत हो गई। खेलते समय बच्चे लापता हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में उन्हें मंदिर की ओर जाते देखा। आशंका है कि सीढ़ियों पर फिसलन के कारण वे तालाब में गिर गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इलाके में शोक का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तालाब में डूबकर भाई बहन की हुई मौत।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। बाबा हरिदास नगर थाना क्षेत्र में भाई बहन रुद्राक्ष और आराध्या की डूबने से मौत हो गई  घटना कैसे हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव स्वजन को सौंप दिए गए।

    घटना को लेकर पूरे इलाके में शोक व्याप्त है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच जारी है।

    दीपक पांडेय परिवार सहित गीतांजलि काॅलोनी में रहते हैं। पिछले दिनों वहां बड़े पैमाने पर हुए जलभराव के दौरान इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। आजकल ये काॅलोनी से सटे झाड़ौदा कलां गांव में एक परिचित के मकान में रह रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झाड़ौदा कलां के लोगों ने बताया कि दीपक ई रिक्शा चलाते हैं और इनकी पत्नी आशा वर्कर हैं। आराध्या करीब 10 वर्ष और रुद्राक्ष आठ साल का था। सोमवार दिन में करीब चार बजे दोनों बच्चे घर के बाहर से खेलते हुए गायब हो गये। पहले परिवार ने आसपास ढूंढ़ा।

    गांव वालों ने बच्चों के गायब होने की बात उद्घोषणा कराई ताकि किसी को पता चले तो वह परिवार को अवगत करा दे, लेकिन तमाम कोशिश नाकामयाब हुई। अंत में मामले से पुलिस को अवगत कराया गया।

    बाबा हरिदास नगर थाने में तैनात इंस्पेक्टर रवि कुमार सिंह की टीम ने दीपक के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालना शुरू किया।

    इस दौरान बच्चों को पास के मंदिर की तरफ जाते हुए देखा गया। पुलिस टीम मंदिर परिसर में मौजूद तालाब के पास गई तो वहां दोनों बच्चों के शव उतराते दिखे।

    ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि तालाब की सीढ़ियों पर काई जमी होने की वजह से बच्चों का पैर फिसल गया और वे पांच फीट गहरे पानी में चले गए। पुलिस ने देर रात शवों को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया।

    यह भी पढ़ें- यूईआर-2 के साथ लगते 31 गांवों को टोल-फ्री करने का प्रस्ताव, केंद्रीय राज्य मंत्री से मुलाकात में निकलेगा हल