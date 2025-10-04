Language
    तिहाड़ जेल में सस्ता हुआ समोसा और ब्रेड पकौड़ा... वहां फैक्ट्रियों में बन रहीं 42 चीजों की कीमत भी घटी

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 10:57 PM (IST)

    केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कटौती का फायदा अब तिहाड़ जेल के कैदियों को भी मिल रहा है। जेल कैंटीन में समोसे और ब्रेड पकोड़े जैसे उत्पादों की कीमतों में एक रुपये की कमी आई है। जेल की फैक्ट्रियों में बने 42 उत्पादों के दाम कम हुए हैं जिससे कैदियों को राहत मिली है। बेकरी उत्पादों की कीमतों में विशेष कमी आई है जबकि हाउसकीपिंग उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं।

    जीएसटी कटौती के असर से जेल की कैंटीन में समोसा व ब्रेड पकोड़ा हुआ सस्ता

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कटौती का असर जेल की चारदीवारी के भीतर भी नजर आने लगा है। इस असर से कैदी कुछ हद तक खुश हैं।

    इसे इस बात से समझें कि पहले जेल की कैंटीन में कैदी एक समोसे के लिए पहले 15 रुपये का भुगतान करता था, अब उसी समोसे की कीमत एक रुपया कम होने के बाद 14 रुपये हो गई।

    यानि एक रुपये की सीधी बचत। ब्रेड पकोड़ा पहले 16 रुपये में एक मिलता था, अब 15 रुपये में एक मिल रहा है। जेल मुख्यालय ने जीएसटी कटौती को देखते हुए नई दरों की सूची सभी जेल अधीक्षकों को भेजकर इसे तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं।

    42 उत्पादों के दाम हुए कम

    जेल प्रशासन द्वारा सर्कुलर के अनुसार जेल की फैक्ट्रियों में निर्मित 42 उत्पादों की कीमत कम की गई है। खासकर पैक्ड उत्पादों की कीमत में काफी कमी आई है।

    सबसे ज्यादा बेकरी उत्पादों की कीमत कम हुई है। पहले 360 ग्राम के केक की कीमत 156 रुपये थी, अब इसकी कीमत 139 रुपये हो गई है।

    फ्रूट केक के पैकेट की कीमत 161 रुपये थी जो अब 141 रुपये हो गई है। इसके अलावा नान खटाई, तरह तरह की कूकीज, स्वीट फेन मट्ठी, केक, क्रीम रोल, पनीर पेटीज, नमकीन की दरें भी कम हुई हैं।

    हाउस कीपिंग उत्पाद, मसाले व मेंहदी की कीमत नहीं हुई कम

    जेल की फैक्ट्रियों में हाउस कीपिंग से जुडे कई उत्पाद बनाए जाते हैं। इनमें टायलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर व अन्य उत्पाद शामिल हैं। इनकी जीएसटी दरों में बदलाव नहीं होने के कारण इनकी कीमत यथावत है।

    तिहाड़ में बेकिंग व कंफेशनरी उत्पादों की फैक्ट्री

    तिहाड़ मेंं जेल संख्या दो के भीतर तिहाड़ स्कूल ऑफ बेकिंग बना हुआ है। यहां बड़ी संख्या कैदी काम करते हैं। यह तिहाड़ जेल की सबसे बड़ी फैक्ट्री है।

    यहां बने उत्पाद जेल की कैंटीन के साथ तिहाड़ के तमाम आउटलेट्स में भी भेजे जाते हैं। गुणवत्ता के कारण इन उत्पादों की काफी मांग रहती है।

    तिहाड़ परिसर से बाहर मंडोली की जेल संख्या 14 में भी बेकरी है। यहं भी बड़ी संख्या में कैदी काम करते हैं। यहां काम करने वाले कैदियों को जेल प्रशासन मेहनताना भी देता है।

