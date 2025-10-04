तिहाड़ जेल में सस्ता हुआ समोसा और ब्रेड पकौड़ा... वहां फैक्ट्रियों में बन रहीं 42 चीजों की कीमत भी घटी

केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कटौती का फायदा अब तिहाड़ जेल के कैदियों को भी मिल रहा है। जेल कैंटीन में समोसे और ब्रेड पकोड़े जैसे उत्पादों की कीमतों में एक रुपये की कमी आई है। जेल की फैक्ट्रियों में बने 42 उत्पादों के दाम कम हुए हैं जिससे कैदियों को राहत मिली है। बेकरी उत्पादों की कीमतों में विशेष कमी आई है जबकि हाउसकीपिंग उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कटौती का असर जेल की चारदीवारी के भीतर भी नजर आने लगा है। इस असर से कैदी कुछ हद तक खुश हैं। इसे इस बात से समझें कि पहले जेल की कैंटीन में कैदी एक समोसे के लिए पहले 15 रुपये का भुगतान करता था, अब उसी समोसे की कीमत एक रुपया कम होने के बाद 14 रुपये हो गई। यानि एक रुपये की सीधी बचत। ब्रेड पकोड़ा पहले 16 रुपये में एक मिलता था, अब 15 रुपये में एक मिल रहा है। जेल मुख्यालय ने जीएसटी कटौती को देखते हुए नई दरों की सूची सभी जेल अधीक्षकों को भेजकर इसे तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं।

