'जाओ उन्हें खुश करो...', फैकल्टी छात्राओं पर बनाती थी दबाव; पीड़ितों ने खोली चैतन्यानंद की करतूतें

दिल्ली के वसंतकुंज में एक आश्रम में 17 छात्राओं ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि फैकल्टी और आश्रम की महिलाएं जाओ उन्हें खुश करो... जैसे दबाव बनाती थीं और चैतन्यानंद की डिमांड पूरी करने के लिए कहती थीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर स्वामी चैतन्यानंद की तलाश शुरू कर दी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के वसंतकुंज थाना क्षेत्र स्थित एक आश्रम में चल रहे इंस्टीट्यूट में 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के मामले में नए तथ्य सामने आ रहे हैं। मामले में फरार आरोपित स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीड़ित लड़कियों ने पुलिस को दी गई शिकायत में चैतन्यानंद का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है।

ताजा जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने जांच के दौरान 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए, जिनमें से 17 छात्राओं ने बताया कि फैकल्टी और आश्रम में कार्यरत महिलाएं उन पर चैतन्यानंद की डिमांड पूरी करने का दबाव बनाती थी। वह छात्राओं को रुपये और अच्छे नंबर का लालच देकर आरोपित को खुश करने के लिए कहती थी।

वाट्सएप पर भेजता था गंदे मैसेज साथ ही पीड़ितों ने आरोपी पर अभद्र भाषा, अश्लील वाट्सएप मैसेज और गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है। मामला खुलने के बाद आश्रम ने चैतन्यानंद की गंदी हरकतों के कारण उन पर एक्शन लेते हुए उन्हें निदेशक पद से हटा दिया है और पुलिस ने उन्हें देश से भागने से रोकने के लिए लुक-आउट नोटिस जारी किया है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला चैतन्यानंद सरस्वती 12 साल से आश्रम में रह रहा था। वह आश्रम के संचालक और केयरटेकर दोनों की भूमिका संभालता था। मामला खुलते ही आश्रम ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती से किनारा कर लिया है।