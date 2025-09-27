Bigg Boss के घर से कम नहीं था छात्राओं का हॉस्टल, चैतन्यानंद के मोबाइल फोन पर था लाइव फीड का एक्सेस

दिल्ली के वसंतकुंज में एक निजी मैनेजमेंट कॉलेज में 17 लड़कियों के यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फरार हैं। जांच में पता चला कि चैतन्यानंद अपने मोबाइल से हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरों की फीड को कंट्रोल करता था। उसने DVR सिस्टम से छेड़छाड़ कर सबूत मिटाए। छात्राओं पर दबाव बनाने के लिए हॉस्टल में हर जगह कैमरे लगाए गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के वसंतकुत में एक निजी मैनेजमेंट कॉलेज में 17 लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोपी स्वघोषित संत स्वामी चैतन्यनंद सरस्वती फरार चल रहा हैं। इस मामले की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने ला दिए हैं।

जांच से पता चला है कि हॉस्टल 'बिग बॉस' के घर से कम नहीं था। जहां रहने वाली हर महिला हर वक्त सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहती थी। चौंकाने वाली बात ये है कि इन सभी सीसीटीवी कैमरों की फीड का एक्सेस चैतन्यानंद के स्मार्टफोन पर था।

पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि चैतन्यानंद ने हॉस्टल में भय का माहौल बनाकर रखा था। हॉस्टल में रह रहीं छात्राओं की 24 घंटे निगरानी उन पर मानसिक दबाव बनाने का एक तरीका थी। पुलिस की जांच में अब तक हुए खुलासे सीसीटीवी फीड का मोबाइल फोन पर एक्सेस जांच एजेंसियों के अनुसार, स्वामी के स्मार्टफोन पर हॉस्टल के सभी सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड देखने का अधिकार था। इसका मतलब था कि वह छात्राओं की हर गतिविधि पर नजर रख सकता था।

DVR सिस्टम में छेड़छाड़ मिटाए सुबूत जांच में यह भी पता चला कि स्वामी ने हॉस्टल के DVR सिस्टम में छेड़छाड़ की थी। कई सीसीटीवी फुटेज, जो उसके संदिग्ध या आपत्तिजनक कार्यों को दिखा सकती थीं, मिटा दी गईं या बदल दी गईं।

सुरक्षा के बहाने हर जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरे जांच में यह सामने आया कि कैमरों को केवल लॉबी, प्रवेश द्वार और बाथरूम के पास इस उद्देश्य से लगाया गया था कि छात्राओं को यह अहसास रहे कि वे हर वक्त निगरानी में हैं।

इसका असर यह हुआ कि हाॅस्टल में रह रहीं छात्राएं खुद को असुरक्षित महसूस करती थीं और किसी को सूचित करने से भी डरती थीं। दस्तावेजी बाधाएं और धमकियां स्वामी ने कुछ छात्राओं के शैक्षिक प्रमाणपत्र रोकने की धमकी भी दी, जिससे वे कॉलेज छोड़ने या शिकायत करने का कदम नहीं उठा पाती थीं। छात्राओं ने यह भी बताया कि कॉलेज स्टाफ पर स्वामी का दबाव था और अगर कोई विरोध करता तो नामांकन रद करने की चेतावनी दी जाती थी। वैधता के दावे और अन्य संदिग्ध गतिविधियां स्वामी के दावों की जांच अभी जारी है। जैसे कि एमबीए या पीएचडी की डिग्री के यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से किए जाने के दावे की जांच की जा रही है। पुलिस ने स्वामी की वोल्वो कार भी जब्त की, जिसमें कथित तौर पर फर्जी यूएन नंबर प्लेट लगी थी।