दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट में किया पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में पकड़े गए चैतन्यानंद को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया।

पटियाला हाउस कोर्ट ने चैतन्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, चैतन्यानंद पर यौन उत्पीड़न, छात्राओं से छेड़छाड़ और जालसाजी का आरोप है।

चैतन्यानंद के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इससे पहले बृहस्पतिवार को वसंत कुंज उत्तरी थाना पुलिस ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च में कार्यरत तीन महिला कर्मचारियों को पाबंद किया था।

दिल्ली पुलिस ने इंस्टीट्यूट की एसोसिएट डीन श्वेता शर्मा, कार्यकारी निदेशक भावना कपिल और सीनियर फैकल्टी काजल से पूछताछ की थी, जिसमें केस को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं।

इन तीनों पर आरोप है कि इंस्टीट्यूट में छात्राओं के यौन शोषण में चैतन्यानंद का साथ दिया। चैतन्यानंद की अनुचित मांगों का मानने के लिए छात्राओं पर दबाव डालती थीं।

जांच में सामने आया है कि तीनों महिला सहयोगी अनुशासन और समय की पाबंदी के नाम पर पीड़ित छात्राओं को चुप कराने की कोशिश करती थीं।

अब शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्य आरोपी चैतन्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, चैतन्यानंद पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की छात्रवृत्ति योजना के तहत मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स में पढ़ने वाली छात्राओं को निशाना बनाने के गंभीर आरोप हैं।

पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि चैतन्यानंद कुछ माह पहले अल्मोड़ा के एक गेस्ट हाउस में छात्राओं के साथ रुका था। साथ ही, तीनों महिला सहयोगियों के मोबाइल से ऐसे चैट और फोटो मिले हैं।

गौरतलब है कि बीते शनिवार रात आगरा के एक होटल से चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सोमवार को पुलिस ने उसके सहयोगी हरि सिंह कोपकोटी को उत्तराखंड के बागेश्वर से पकड़ा था, जिसने पीड़ित छात्रा के पिता को शिकायत वापस लेने की धमकी दी थी।