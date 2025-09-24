सज्जन कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह समेत कई बरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 12 साल पुराने विरोध प्रदर्शन मामले में राउज एवेन्यू की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित अन्य को बरी कर दिया है।

कोर्ट ने 2013 के एआईसीसी विरोध प्रदर्शन मामले में सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए राहत दी है। यह मामला 2 मई, 2013 का है, जब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के सदस्यों और उनके समर्थकों ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार की भूमिका के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया था।