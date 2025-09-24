Language
    सज्जन कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह समेत कई बरी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:43 PM (IST)

    राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 2013 के विरोध प्रदर्शन मामले में मनजिंदर सिंह सिरसा समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए राहत दी। यह मामला 2 मई 2013 का है। आगे विस्तार से पढ़िए पूरी खबर।

    दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित अन्य बरी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 12 साल पुराने विरोध प्रदर्शन मामले में राउज एवेन्यू की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित अन्य को बरी कर दिया है।

    कोर्ट ने 2013 के एआईसीसी विरोध प्रदर्शन मामले में सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए राहत दी है। यह मामला 2 मई, 2013 का है, जब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के सदस्यों और उनके समर्थकों ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार की भूमिका के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया था।

