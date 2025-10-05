Delhi Road Collapse: दिल्ली के वजीराबाद में अचानक सड़क धंसी, भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्ट

पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद रोड पर गोकलपुरी में जल बोर्ड की पाइपलाइन के रिसाव से सड़क धंस गई। पीडब्ल्यूडी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गड्ढे को भर दिया और यातायात सामान्य किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क कुछ दिनों से नीचे बैठ रही थी। पुलिस ने भारी वाहनों को डायवर्ट किया। पीडब्ल्यूडी ने रिसाव को ठीक करके सड़क की मरम्मत की।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। वजीराबाद रोड पर गोकलपुरी में दिल्ली जल बोर्ड की पानी की पाइपलाइन लीकेज होने से पीडब्ल्यूडी की सड़क धंस गई। शनिवार को सड़क करीब छह फीट तक धंस गई। गड्ढे को बैरिकेड से कवर किया गया। रास्ता संकरा हो जाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रविवार को पीडब्ल्यूडी ने मरम्मत कर गड्ढे को भर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सड़क नीचे बैठ रही थी। शनिवार शाम को सड़क धंस गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस व पीडब्ल्यूडी को दी। रात तक सड़क करीब छह फीट तक धंस गई। पुलिस ने भारी वाहनों का आवागमन बंद किया। भारी वाहनों को गोकलपुरी फ्लाईओवर से डायवर्ट कर दिया।