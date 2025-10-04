नांगलोई चौक पर रास्ता बंद होने से चालकों की बढ़ी परेशानी, रोज लगता है भीषण जाम

मैं किराड़ी से नांगलोई की जनता बाजार में खरीदारी करने के लिए आया हूं। रास्ता बंद होने की वजह से मुझे दो किलोमीटर घूमकर आना पड़ेगा। रास्ता बंद होने के बाद अब मुझे आगे ज्वालापुरी लालबत्ती से यूटर्न लेकर आना पड़ेगा। - रणबीर सिंह, राहगीर

मैं नांगलोई-नजफगढ़ रोड से सुल्तानपुरी की ओर जा रहा हूं। लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से नांगलोई रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन से आगे लालबत्ती से यूटर्न लेकर आना पड़ा। साथ ही जाम की वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। - अमरेंद्र वत्स सिंह, राहगीर

मैं नांगलोई से द्वारका जा रहा हूं। चौक पर रास्ता बंद होने की वजह से मुझे पीरागढ़ी से घूमकर जाना पड़ रहा है। पहले द्वारका जाने में आधे घंटे का समय लगता था। अब लगभग एक से डेढ़ घंटा समय लगेगा। यह रास्ता बंद होने की वजह से नांगलोई चौक का रास्ता थोड़ा कम हुआ है। लेकिन आसपास के रास्तों में जाम की स्थिति बनी हुई है। - दीपक, राहगीर