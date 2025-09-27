दिल्ली के मूंगानगर में घरेलु कलह में पति ने पत्नी के सीने पर मारी गोली, बचाने आए बेटे पर भी कर दी फायरिंग
पूर्वी दिल्ली के मूंगानगर में एक व्यक्ति ने पत्नी को गोली मार दी और बचाने आए बेटे को भी घायल कर दिया। पारिवारिक विवाद के चलते पत्नी मायके में रह रही थी। आरोपी पति अब्दुल करीम वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया जिसकी तलाश में पुलिस टीमें जुटी हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दयालपुर थानाक्षेत्र के मूंगानगर में शनिवार दोपहर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। वारदात के बाद उसका बेटा मां को बचाने आया तो आरोपित ने उस पर भी गोली चला दी। बाद में आरोपित मौके से फरार हो गया। गोली चलने की आवाज सुनते ही मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई।
करीम की तलाश में जुटीं तीन टीमें
घायल रिजवाना परवीन (40) और उनके बेटे अरबाज (17) को शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर देखते हुए उनको जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। रिजवाना के सीने में गोली लगी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद चल रहे थे। इसके चलते उनके बीच लड़ाई होती रहती थी। क्राइम टीम व एफएसएल को मौके से चार खोखे बरामद हुए हैं। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि हत्या के प्रयास के आरोप में प्राथमिकी पंजीकृत कर आरोपित अब्दुल करीम की तलाश में तीन टीमों को लगाया गया है।
पत्नी के सीने में गोली मार दी
पुलिस के मुताबिक, रिजवाना अपने पति व बेटे के साथ जहांगीरपुरी इलाके में रहती थीं। उनके पति अब्दुल करीम व्यवसाय करते है। दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। करीब तीन माह पूर्व रिजवाना पति को छोड़कर अपने बेटे अरबाज को लेकर मूंगा नगर गली नंबर-एक में मायके में रहने आ गई थीं। यहां वह अपने पिता अल्लाह नूर मलिक, भाई इरफान व अन्यों स्वजन के साथ रह रही थीं। आरोप है कि शनिवार दोपहर को अब्दुल करीम अपनी पत्नी से बातचीत करने वहां पहुंचा। यहां भूतल पर दोनों बातचीत कर रहे थे कि अचानक अब्दुल ने पिस्टल निकालकर पत्नी के सीने में गोली मार दी।
बेटे पर भी गोली चला दी
प्रत्यशदर्शियों के मुताबिक, आरोपित ने पत्नी को गोली मारने का प्रयास किया। लेकिन बेटा अरबाजमां मां को बचाने के लिए बीच में आ गया। इस पर आरोपित ने अपने बेटे पर भी गोली चला दी। गोली अरबाज के हाथ में लगी। वारदात कर आरोपित मौके से फरार हो गया। बाकी परिजन गोली चलने की आवाज पर वहां पहुंचे। आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए। स्वजन घायलों को लेकर लेकर अस्पताल पहुंचे।
