साउथ दिल्ली: पार्क में सैर करने आए कांग्रेस नेता की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या, पहले बैट से बुरी तरह पीटा

दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में विजय मंडल पार्क में सुबह की सैर पर आए लखपत सिंह कटारिया की दो हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने पहले उन्हें क्रिकेट बैट से पीटा और फिर तीन गोलियां मारीं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार ने मंदिर की जमीन के विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई है।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। मालवीय नगर स्थित विजय मंडल पार्क में शुक्रवार सुबह सैर करने आए 55 वर्षीय लखपत सिंह कटारिया की दो हमलावरों ने ताबड़तोड़ तीन गोलियां मारकर हत्या कर दी। हत्यारों ने गोली मारने से पहले उन्हें क्रिकेट बैट से बुरी तरह मारा था। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल लखपत सिंह को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। हालांकि, परिवार और स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि लखपत का बेगमपुर स्थित एक मंदिर की जमीन को लेकर कुछ झुग्गीवासियों से विवाद चल रहा था। हत्या के पीछे यही रंजिश हो सकती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

तीसरी गोली सिर में मारी प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रोजाना की तरह लखपत सिंह सुबह करीब साढ़े नौ बजे विजय मंडल पार्क में सैर करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने अपनी स्कूटी पार्क के गेट के पास खड़ी की और पार्क के अंदर पहुंचे। वह पार्क में कुछ ही दूर गए थे कि घात लगाए दो युवकों ने उन पर क्रिकेट बैट से हमला कर दिया, तभी पार्क में तैनात एक सुरक्षाकर्मी उन्हें बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक हमलावरों में से एक ने पिस्टल निकालकर उन पर फायर कर दिया। एक गोली लखपत सिंह के पेट में, दूसरी कंधे पर और तीसरी गोली उनके सिर में मारी।

सोमनाथ भारती ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल विजय मंडल पार्क में दिनदहाड़े हुई हत्या को लेकर आप नेता सोमनाथ भारती ने भाजपा पर निशाना साधा है। भारती ने कहा कि भाजपा की चार इंजन की सरकार में टहलना भी सुरक्षित नहीं है। कुछ साल पहले इसी पार्क में एक महिला की हत्या पर डीडीए से पार्क की सुरक्षा प्रबंध पुख्ता किए जाने की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा को अपराध रोकने के लिए और कितनी ताकत चाहिए।