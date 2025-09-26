14 वर्षीय नाबालिग ने की सीलमपुर में चाकू से हत्या, परिजन कर रहे आरोपी पर वयस्क मुकदमा चलाने की मांग

पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक नाबालिग ने 13 वर्षीय लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी पहले भी दो हत्याओं में शामिल था। परिवार ने आरोपी के खिलाफ वयस्क के तौर पर मुकदमा चलाने की मांग की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। जांच में पता चला कि आरोपी नशे का आदी है और उसे हत्या का पछतावा नहीं है।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। सीलमपुर इलाके में बृहस्पतिवार रात को दिल्ली पुलिस बूथ के बाहर चाकू से गोदकर 13 वर्षीय नाबालिग की हत्या करने वाला 14 साल का आरोपित पहले भी दो युवकों की हत्या में शामिल रहा था। तीन माह पहले लौटा परिवार में गत वर्ष 30 अक्टूबर को नरेला औद्योगिक क्षेत्र में तीन अन्य नाबालिगों के साथ इस आरोपित ने चाकू गोदकर दोनों की हत्या कर दी थी। अगले दिन पुलिस ने चारों को पकड़कर बाल सुधार गृह भेज दिया था। उस समय आरोपित का परिवार भी नरेला में रहता था। करीब तीन महीने पहले परिवार सीलमपुर में आकर रहने लगा। दो महीने पहले आरोपित को जमानत मिल गई और वह भी यहां आ गया।

इसके बाद गत बृहस्पतिवार रात को उसने दिल्ली पुलिस की कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए बूथ के पास ही वारदात को अंजाम दे दिया। इस मामले में मृतक करण के परिवार ने आरोपित के विरुद्ध वयस्क की तरह की मुकदमा चलाने की मांग की है। विशेषज्ञ भी मानते हैं इस तरह की जघन्य वारदात करने वाले नाबालिग अपराधियों के लिए कोई अलग व्यवस्था होनी चाहिए।

झगड़ा करने की है बुरी आदत इस 14 साल के आरोपित को जब पुलिस ने पकड़ा तो वह नशे में था। सीलमपुर थाना पुलिस ने शुक्रवार को आरोपित को न्यायाधीश के सामने पेश किया। वहां से उसे फिर से बाल सुधार गृह भेज दिया है। इससे पहले जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में उसका मेडिकल करवाया गया था। डाक्टरों का कहना है कि बातचीत में ऐसा लगा कि हत्या को लेकर उसे जरा भी पछतावा नहीं है। जांच में पता चला कि आरोपित का पिता साप्ताहिक बाजार में कपड़ों की रेहड़ी लगाता है।

परिवार को जब यह लगा कि आरोपित को अगले माह जमानत मिल जाएगी तो समाज के ताने के डर से ठिकाना बदल लिया। सीलमपुर में आकर पिता ने साप्ताहिक बाजार में ठिकाना ढूंढ लिया। वहीं सुधार गृह से लौटने के बाद आरोपित के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। गांजा पीने का आदि आरोपित आए दिन आस-पास में झगड़े करता रहता था।

इससे परिवार परेशान था लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जांच में पता चला कि आरोपित कुछ दिन पहले नरेला गया था। वहीं से चाकू खरीदकर लाया था। इसे वह अपने पास रखता था। इसी चाकू से उसने वारदात को अंजाम दिया।

दी जाती सख्त सजा तो बच जाती जान पुलिस ने शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद करण का शव परिवार को सौंप दिया। पीड़ित परिवार ने अंतिम संस्कार पुलिस की मौजूदगी में निगमबोध घाट पर किया। करण के पिता तेजपाल सैनी ने कहा कि आरोपित नाबालिग बड़ा अपराधी है। वह पहले दो हत्याएं कर चुका है। पहले ही अगर सख्त सजा दी गई होती तो उनका बेटे की जान नहीं जाती। इसलिए वह चाहते हैं कि उस पर वयस्क की मुकदमा चले।

ऐसे अपराधी की निगरानी जरूरी दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वीरेंदर पुंज कहते हैं कि कानून में 18 साल से कम उम्र वाले अपराधियों को नाबालिग माना गया है। उसके लिए बाल सुधार गृह की विकल्प है। मगर हाल में कानून में एक संशोधन हुआ जिसके तहत अगर कोई जघन्य और बार-बार अपराध करता है और उसकी उम्र 16 से 18 साल के बीच है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की सिफारिश पर सिविल कोर्ट में वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन इस मामले में आरोपित की उम्र महज 14 साल है।

स्कूलों में कानून की पढ़ाई आवश्यक हो इस तरह के अपराधियों के लिए कोई अलग और विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे आरोपित अगर जमानत पर बाहर आते हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और बाल कल्याण कमेटी उसके साथ जुवेनाइल वेलफेयर आफिसर या प्रोटेक्शन आफिसर तैनात कर सकती है। ताकि उन पर निगरानी रखी जाए। इससे उनके दोबारा अपराध करने की आशंका कम होगी। इसके साथ ऐसे बाल अपराधी बड़े गिरोहों से दूर रह सकते हैं। उनका यह भी सुझाव है कि स्कूलों में कानून की पढ़ाई आवश्यक की जााए है।