मुठभेड़ में गोगी गैंग के दो शार्पशूटर गिरफ्तार, दोहरे हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या का आरोप

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सीआईए गुरुग्राम की संयुक्त टीम ने नजफगढ़ हत्याकांड में वांछित गोगी गैंग के दो शार्पशूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उनके कब्जे से हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की। पूछताछ में पता चला कि नीरज तेहलान की हत्या बदला लेने के लिए की गई थी क्योंकि उसे शक था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नजफगढ़ में नीरज तेहलान की सनसनीखेज हत्या के मामले में वांछित गोगी गैंग के दो शार्पशूटरों को स्पेशल सेल और सीआईए गुरुग्राम की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बीते वर्ष फरवरी में नजफगढ़ के सैलून में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में नीरज तेहलान मुख्य गवाह था। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान छावला के मोहित जाखड़ और द्वारका मोड़ के जतिन राजपूत के रूप में हुई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इनके कब्जे से दो पिस्टल, चार कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई।

देखे गए दो संदिग्ध युवक स्पेशल सेल के उपायुक्त के मुताबिक, 25 सितंबर को गुप्त जानकारी मिली थी कि शार्पशूटर लोडेड हथियार लेकर सेक्टर 99, गुरुग्राम पहुंचने वाले हैं। स्पेशल सेल के एसीपी राहुल कुमार सिंह की देखरेख में और इंस्पेक्टर अनुज नौटियाल और चंदन की टीम ने सीआईए, गुरुग्राम के साथ मिलकर सूचना वाले स्थान पर जाल बिछाया। 26 सितंबर की तड़के दो युवकों को एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सेक्टर 99, गुरुग्राम के गांव धनकोट के पास देखा गया।

संजू दहिया के संपर्क में आए पुलिस टीम द्वारा रोके जाने पर उन्होंने गोलीबारी की। आरोपितों द्वारा चलाई गई एक गोली हेड कांस्टेबल नरपत की बुलेटप्रूफ जैकेट और दूसरी गोली एसआइ विकास के हाथ में लगी। पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग कर उन्हें काबू कर लिया। इस दौरान दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी और उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पूछताछ में पता चला कि दोनों गैंग्स्टरों से काफी प्रभावित थे और इसीलिए संजू दहिया के संपर्क में आए।