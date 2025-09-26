Language
    खेलने वाली उम्र में बार-बार खून से रंग रहा हाथ, नाबालिग कर चुका तीन कत्ल... सीलमपुर में तनाव के बीच फोर्स तैनात

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:05 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में एक नाबालिग की हत्या के बाद तनाव व्याप्त है जिसके चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के बाद परिवार को सौंप दिया है। जांच में पता चला है कि हत्या के आरोपी नाबालिग ने पहले भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर दो लोगों की हत्या की थी।

    सीलमपुर में किशोर की हत्या के बाद तनाव की स्थिति। जागरण

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार रात नाबालिग की हत्या के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं, तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

    उधर, पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार, जिस नाबालिग ने करण की हत्या की है, उसने पिछले साल दिवाली पर नरेला औधोगिक क्षेत्र में अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर दो लोगों की हत्या की थी।

    वहीं, पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी के परिवार ने तीन माह पहले ही सीलमपुर में किराये पर रहना शुरू किया था।

    चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट

    सीलमपुर थाना क्षेत्र में पुलिस बूथ के बाहर चाकू से गोदकर एक नाबालिग की हत्या कर दी गई। वारदात को एक नाबालिग ने अंजाम दिया है। भाग रहे आरोपित को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।

    वहीं, घटना के बाद स्थानीय लोगों व हिंदू संगठनों में रोष है। लोगों ने पत्थर फेंके, पुलिस के बैरिकेड उठाकर फेंक दिए। घटनास्थल पर भाजपा नेता व पार्षद जुट गए थे। पुलिस ने क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया है।

    पुलिस के अनुसार, स्कूटी सही से ठीक न करने पर करण की हत्या की गई है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने कहा कि हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। करण धर्मपुरा लाल बत्ती के पास बने पुलिस बूथ के पास मैकेनिक की दुकान पर पिछले आठ माह से सहायक का काम कर रहा था।

    वहीं, करण के चचेरे भाई लक्ष्मण ने बताया कि बृहस्पतिवार को करण दुकान पर काम कर रहा था। रात करीब साढ़े आठ बजे एक नाबालिग आया और करण से बहस करने लगा। इतने में नाबालिग ने चाकू निकाला और करण पर ताबड़तोड़ वार दिए। करण अपने परिवार के साथ न्यू सीलमपुर जे ब्लाक में रहता था।

    लोगों ने आरोप लगाया कि सीलमपुर में हिंदू सुरक्षित नहीं

    घटना से गुस्साए लोगों व हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि सीलमपुर में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। सीलमपुर में गत अप्रैल में रंजिश में कुणाल नाम के नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। इस हत्या में लेडी डान के नाम चर्चित जिकरा भी हत्या की साजिश में गिरफ्तार हुई थी।