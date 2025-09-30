दिल्ली: स्कूलों में पढ़ाया जाएगा RSS और स्वतंत्रता सेनानियों का पाठ, ‘राष्ट्रनीति’ से समझेंगे नागरिक कर्तव्य

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने राष्ट्रनीति पाठ्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत छात्रों को संघ की स्थापना विचारधारा और स्वयंसेवकों की भूमिका के बारे में बताया जाएगा। वीर सावरकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं का भी वर्णन होगा। पाठ्यक्रम में संघ के सामाजिक कार्यों और आपदाओं में सहायता को भी शामिल करेंगे।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने राष्ट्रनीति नामक पाठ्यक्रम शुरू किया है। संघ अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है।

विकसित होगा नागरिक कर्तव्य शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इसके तहत छात्रों को न केवल संघ के आरंभ होने और विचारधारा के बारे में बताया जाएगा बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और स्वाधीनता संघर्ष में संघ के स्वयंसेवकों की उल्लेखनीय भूमिका से भी अवगत कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अध्याय को जोड़ने का मकसद छात्रों में सामाजिक चेतना और नागरिक कर्तव्यों की समझ विकसित करना है।

इन नेताओं का होगा विस्तार से वर्णन पाठ्यक्रम में वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभभाई पटेल और नेताजी सुभाषचंद्र बोस जैसे नेताओं पर भी विशेष अध्याय होगा। साथ ही, संघ द्वारा किए गए सामाजिक कार्य जैसे रक्तदान शिविर, भोजन आपूर्ति, बाढ़ व भूकंप जैसी आपदाओं में राहत और कोरोना महामारी के दौरान सहयोग को भी शामिल किया जाएगा।

शिक्षा निदेशालय के अधिकारी के मुताबिक कार्यक्रम के लिए शिक्षक पुस्तिकाएं तैयार कर ली गई हैं और एससीईआरटी में शिक्षकों का प्रशिक्षण भी जारी है। हालांकि, अभी यह तय होना बाकी है कि किन-किन कक्षाओं में यह नया अध्याय पढ़ाया जाएगा।