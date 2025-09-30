Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महाष्टमी पर PM मोदी पहुंचे चित्तरंजन पार्क काली मंदिर, आधा घंटा पूजा कर मां से मांगी समाज की सुख-समृद्धि

    By amit bhatia Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:38 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाष्टमी के अवसर पर दिल्ली के चित्तरंजन पार्क स्थित काली मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने मां काली और मां दुर्गा के दर्शन कर देश और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर के सचिव ने बताया कि इस मौके पर प्रधानमंत्री को पारंपरिक बालूचरी पटका भेंट किया गया। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने करीब आधा घंटा बिताया।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाष्टमी के अवसर पर दिल्ली के चित्तरंजन पार्क स्थित काली मंदिर में पूजा-अर्चना की।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को महाष्टमी के पावन अवसर पर राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध चित्तरंजन पार्क स्थित काली मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस दौरान मंदिर में प्रधानमंत्री ने मां काली और मां दुर्गा के दर्शन कर देश और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पारंपरिक बालूचरी पटका भेंट किया

    प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले मंदिर में मां काली के दर्शन कर विधिवत पूजन किया। इसके बाद वे पंडाल में पहुंचे और वहां मां दुर्गा की आरती में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की। 

    मंदिर के सचिव डॉ. राजीव नाग ने बताया कि इस मौके पर मंदिर की ओर से प्रधानमंत्री को पारंपरिक बालूचरी पटका भेंट किया गया। यह पटका बंगाल की प्रसिद्ध शिल्पकला का प्रतीक है और इसे सम्मान और आशीर्वाद के रूप में भेंट किया जाता है।

    करीब आधे घंटे मंदिर में रहे पीएम

    प्रधानमंत्री के मंदिर पहुंचने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद बांसुरी स्वराज और विधायक शिखा रॉय ने स्वागत किया। मंदिर प्रबंधन की ओर से भी उनका विशेष सम्मान किया गया। इस अवसर पर करीब आधे घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी मंदिर परिसर में रहे और वहां की धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का अवलोकन किया।

    यह भी पढ़ें- पड़ोसियों के बीच झगड़े का अनोखा अंत : FIR रद करते हुए दिल्ली HC ने कहा-50 बच्चों के लिए करें भंडारा