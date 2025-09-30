Language
    'टूटते परिवार को बचाने की है जरूरत', RSS ने शताब्दी समारोह में संयुक्त परिवार को बचाने का किया आह्वान

    By Jagran News Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:03 AM (IST)

    रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। महानगर प्रचारक विशाल कुमार ने संयुक्त परिवार को बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि आजकल परिवार छोटे होते जा रहे हैं। आरएसएस स्वयंसेवक समाज में संयुक्त परिवार को पुनर्जीवित करने के लिए पंच परिवर्तन के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे।

    आरएसएस शताब्दी समारोह कार्यक्रम का आयोजन। (जागरण)

    संजय कुमार, रांची। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह उत्सव के तहत सोमवार को राजधानी रांची में कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

    इसके साथ ही पूरे झारखंड में भी दर्जनों स्थानों पर कार्यक्रम हुए। रांची के हिंदपीढ़ी में आयोजित समारोह में उपस्थित स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए रांची महानगर प्रचारक विशाल कुमार ने कहा कि टूटते परिवार को आज बचाने की जरूरत है।

    हजारों वर्षों से भारत में संयुक्त परिवार प्रचलन में था। एक छत के नीचे दादा-दादी, चाचा-चाची, भाई-बहन, बुआ आदि रहते थे। सभी एक दूसरे के सुख-दुख में साथ देते थे, परंतु आज स्थिति ऐसी होती जा रही है कि अधिकतर परिवार में पति, पत्नी और बच्चे ही रहते हैं।

    परिवार में आपस में बातचीत करने वाला नहीं रह गया है। इसलिए इस संयुक्त परिवार व्यवस्था को बनाए रखने की जरूरत है। आरएसएस के स्वयंसेवक शताब्दी समारोह के बाद पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज के बीच जाकर लोगों से संयुक्त परिवार को फिर से बनाए रखने का आग्रह करेंगे।

    इसकी शुरुआत सभी स्वयंसेवक अपने-अपने घरों से करेंगे। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थिति में हम साथ नहीं रह सकते परंतु एक तो रह सकते हैं।

    समय-समय पर एक दूसरे से आपस में मिलकर परिवार की स्थिति पर चर्चा तो कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जाति व भाषा हिंदू समाज को तोड़ने का नहीं, जोड़ने का माध्यम बने।

    आज कई शक्तियां ऐसी हैं जो समाज को जाति के नाम पर तोड़ने में लगी है। वैसी शक्तियों से बचने की जरूरत है। इस विषय पर संघ ने अपने शताब्दी समारोह के दौरान पूरे देश में विभिन्न जाति वर्ग के प्रमुख लोगों के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है।

    इस तरह संघ ने पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, स्वदेशी का भाव और नागरिक कर्तव्य को लेकर समाज के बीच कार्य करने का निर्णय लिया है। उन्होंने रांची में फैल रहे प्रदूषण को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, हम सभी लोगों को मिलकर इसे ठीक करना होगा।

    सोमवार को रातू रोड गुरु गोविंद सिंह नगर के स्वयंसेवकों ने पथसंचलन भी निकाला। रांची महानगर में 23 सितंबर से शताब्दी समारोह उत्सव मनाया जा रहा है जो दो अक्टूबर विजयादशमी के दिन तक चलेगा। 157 स्थानों में से ज्यादातर स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है।

    संघ ने समाज को जोड़ने का किया कार्य : प्रांत कार्यवाह

    उधर बेरमो के नावाडीह में प्रांत कार्यवाह संजय कुमार ने संघ के इतिहास, राष्ट्र निर्माण में योगदान और सामाजिक समरसता पर प्रकाश डाला। बताया कि संघ ने राष्ट्र सेवा, सांस्कृतिक जागरण और संगठन शक्ति से समाज को जोड़ने का कार्य किया है। इससे पहले शस्त्र पूजन किया गया।