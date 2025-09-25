CM रेखा ने पंजाबी बाग के लोगों को दिया बड़ा तोहफा, 31 करोड़ की लागत से बनी पार्किंग में खड़े हो सकेंगे 225 वाहन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पंजाबी बाग में पजल पार्किंग का उद्घाटन किया गया जिसमें 225 वाहन पार्क हो सकते हैं। भारत दर्शन पार्क में मल्टी-लेवल कार पार्किंग का शिलान्यास भी हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिल्ली को विकसित करने की दिशा में एक कदम है जहाँ स्वचालित पार्किंग से यातायात की समस्या कम होगी और नागरिकों को सुविधा मिलेगी। इसका उद्देश्य दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाना है।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के दौरान पंजाबी बाग में बनकर तैयार पजल पार्किंग का प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया।
करीब 31 करोड़ रुपये की लागत से बने इस पार्किंग में 225 वाहनों को खड़ा किया जा सकेगा। कार्यक्रम के दौरान ही भारत दर्शन पार्क में स्वचालित मल्टी-लेवल कार पार्किंग का भी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया।
उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 27 सालों में बिखरी दिल्ली को विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। दिल्ली में हजारों गाड़ियां बेतरतीब खड़ी होती हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए सेवा पखवाड़े में जनता की सेवा की जा रही है। आज से यहां कार पार्किंग आटोमेटिक तरीके से हो पाएगी।
इससे क्षेत्र को बहुत लाभ मिलने वाला है। दिल्ली में जहां भी पार्किंग की दिक्कत है वहां ऐसी पार्किंग बनाई जाए। आधुनिक पार्किंग व्यवस्था से अब इस क्षेत्र में सैकड़ों वाहन एक ही परिसर में खड़े किए जा सकेंगे। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और नागरिकों को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक पार्किंग सुविधा मिलेगी।
हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली में 100 से अधिक स्वचालित पार्किंग सिस्टम स्थापित कर शहर को स्मार्ट सिटी की दिशा में नई मजबूती दी जाए।
यह पहल केवल पार्किंग तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों को एक ऐसा दिल्ली देने का संकल्प है जो सुचारु यातायात, सुरक्षित आवागमन और आधुनिक जीवन-शैली का प्रतीक बने। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष सूद, महापौर राजा इकबाल सिंह और सांसद कमलजीत सहरावत मौजूद रहीं।
क्या होती है पजल पार्किंग
पजल कार पार्किंग एक प्रकार की पार्किंग प्रणाली है जिसमें कारों को सीमित स्थान में व्यवस्थित करने के लिए एक यांत्रिक या स्वचालित तंत्र का उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी होती है जहां जगह की कमी होती है, जैसे कि शहरी इलाकों में। इसमें कारों को एक विशेष ढांचे (प्लेटफार्म या लिफ्ट) पर रखा जाता है, जो उन्हें ऊपर-नीचे या बगल में खिसकाकर जगह बनाता है, ताकि अन्य कारों को पार्क या निकाला जा सके।
