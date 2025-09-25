CM रेखा ने पंजाबी बाग के लोगों को दिया बड़ा तोहफा, 31 करोड़ की लागत से बनी पार्किंग में खड़े हो सकेंगे 225 वाहन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पंजाबी बाग में पजल पार्किंग का उद्घाटन किया गया जिसमें 225 वाहन पार्क हो सकते हैं। भारत दर्शन पार्क में मल्टी-लेवल कार पार्किंग का शिलान्यास भी हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिल्ली को विकसित करने की दिशा में एक कदम है जहाँ स्वचालित पार्किंग से यातायात की समस्या कम होगी और नागरिकों को सुविधा मिलेगी। इसका उद्देश्य दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाना है।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के दौरान पंजाबी बाग में बनकर तैयार पजल पार्किंग का प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया। करीब 31 करोड़ रुपये की लागत से बने इस पार्किंग में 225 वाहनों को खड़ा किया जा सकेगा। कार्यक्रम के दौरान ही भारत दर्शन पार्क में स्वचालित मल्टी-लेवल कार पार्किंग का भी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 27 सालों में बिखरी दिल्ली को विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। दिल्ली में हजारों गाड़ियां बेतरतीब खड़ी होती हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए सेवा पखवाड़े में जनता की सेवा की जा रही है। आज से यहां कार पार्किंग आटोमेटिक तरीके से हो पाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे क्षेत्र को बहुत लाभ मिलने वाला है। दिल्ली में जहां भी पार्किंग की दिक्कत है वहां ऐसी पार्किंग बनाई जाए। आधुनिक पार्किंग व्यवस्था से अब इस क्षेत्र में सैकड़ों वाहन एक ही परिसर में खड़े किए जा सकेंगे। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और नागरिकों को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक पार्किंग सुविधा मिलेगी।