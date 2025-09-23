Language
    Vande Bharat: बीकानेर और जोधपुर से दिल्ली के बीच दौड़ेंगी वंदे भारत एक्सप्रेस, PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 06:21 PM (IST)

    दिल्ली से राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर के लिए दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। बीकानेर वाली ट्रेन दिल्ली कैंट सुबह 1155 बजे पहुंचेगी जबकि जोधपुर वाली दोपहर 130 बजे। इन ट्रेनों से राजस्थान और हरियाणा के यात्रियों को सुविधा मिलेगी और यात्रा का समय भी कम होगा।

    जोधपुर व बीकानेर के लिए चलेगी वंदे भारत। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली से राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर के लिए दो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी है। अभी दिल्ली होते हुए अजमेर से चंडीगढ़ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। दो नई ट्रेन चलने से राजस्थान के साथ ही हरियाणा के यात्रियों को लाभ होगा। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बांसवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम से इन दोनों ट्रेनों को वर्चुअल तरीके से रवाना करेंगे।

    बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस

    बीकानेर से सुबह 5.40 बजे चलकर पूर्वाह्न 11.55 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। वहीं, वापसी में शाम 4.45 बजे दिल्ली कैंट से चलकर रात 11.05 बजे बीकानेर पहुंचेगी। रास्ते में इसका ठहराव रतनगढ़, चूरू, सादुलपुर, लोहारु, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर होगा। दिल्ली से यह ट्रेन 6.20 घंटे में बीकानेर पहुंचेगी।

    जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस

    जोधपुर से यह सुबह 5.25 बजे चलेगी और दोपहर डेढ़ बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। वापसी में दिल्ली कैंट से यह अपराह्न 3.10 बजे चलकर रात 11.20 बजे जोधपुर पहुंचेगी। रास्ते में इसका ठहराव मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, फुलेरा, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी व गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर होगा। 8.10 घंटे में यह ट्रेन दिल्ली कैंट से जोधपुर पहुंचेगी।

    बता दें कि देशभर में वंदे भारत ट्रेन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हर रूट पर इसके रूझान भी काफी अच्छे आ रहे हैं। 

