दिल्ली में ड्रग तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़, एनसीबी ने LSD ड्रग की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी

नई दिल्ली, एजेंसी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने अब तक की सबसे बड़ी ड्रग की खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी के मुताबिक, एनसीबी ने आज मंगलवार को छापेमारी कर हजारों करोड़ की नशीली दवा लीसर्जिक एसिड डाईएथिलेमाइड (एलएसडी) बरामद की है।

इस एक्शन के बाद एनसीबी ने देशभर में फैले ड्रग सिंडीकेट का खुलासा किया है। इस संबंध में एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि हमने दो मामलों में छह लोगों को गिरफ्तार किया है और 15,000 एलएसडी ड्रग की जब्ती की है, जो व्यावसायिक मात्रा का 2.5 गुना है। इसकी व्यावसायिक मात्रा .1 ग्राम है। यह एक सिंथेटिक दवा है और बहुत खतरनाक है। यह पिछले 2 दशकों में सबसे बड़ी जब्ती है।

उन्होंने बताया कि ये एक बड़ा नेटवर्क था जिसके तार पोलैंड, नीदरलैंड, USA से होते हुए भारत के विभिन्न राज्य जैसे दिल्ली-NCR, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि में फैले हुए थे। इसमें अधिकतर लोग शिक्षित युवक हैं और उपभोक्ता युवा वर्ग के छात्र हैं।

यह व्यवासायिक मात्रा में LSD बेचने का एक बड़ा नेटवर्क था जो पोलैंड, नेदरलैंड और USA जैसे देशों से मंगाकर भारत में इसकी सप्लाई करता था। ये सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ते थे और यूपीआई के माध्यम से पैसे लेते थे। 15,000 ब्लॉट्स लगभग 2.5 हजार गुना व्यवसायिक मात्रा पकड़ी गई है।

