    Delhi News: बोलने में असमर्थ बच्चे को मां से मिलवाया, दोनों के चेहरे पर छायी मुस्कान

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:43 AM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 में एक महिला का सात साल का दिव्यांग बच्चा बाजार में खो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सुरक्षित ढूंढ निकाला और उसकी मां को सौंप दिया। महिला तिलक नगर की रहने वाली है। पुलिसकर्मियों ने बच्चे को ढूंढने के लिए डेढ़ घंटे तक तलाश की।

    पुलिस ने बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका सेक्टर 23 थाना क्षेत्र स्थित बाजार में अपनी मां से बिछड़े सात साल के दिव्यांग बच्चे को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस ने बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया है। मां ने बच्चे की तलाश करने वाले पुलिसकर्मियों को धन्यवाद किया और उनके काम की तारीफ की।

    द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि शनिवार को द्वारका सेक्टर 23 थाने की पुलिस सेक्टर चार स्थित बाजार में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिसकर्मियों को एक महिला मिली, जो काफी विचलित थी।

    उसने बताया कि वह तिलक नगर की रहने वाली है। वह अपने सात साल के बेटे के साथ मार्केट आई थी। उसका बेटा बोलने में असमर्थ है। उसने बताया कि बाजार में वह उसके साथ था, अचानक उसकी नजरों से ओझल हो गया।

    उसके बाद गश्त कर रहे हवलदार विनोद और मुकेश ने बच्चे की तलाश शुरू की। करीब डेढ़ घंटे की तलाश के बाद पुलिसकर्मियों ने एक दुकान के पास लोगों को इकट्ठा देखा। पास जाने पर पुलिस ने उनके बीच एक सात साल के बच्चे को स्तब्ध और खामोश बैठा हुआ देखा।

    बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा था। पुलिस कर्मियों ने उसकी मां को बुलाया। मां को देखते ही बच्चा उनसे लिपट गया। दोनों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। सत्यापन करने के बाद पुलिस ने बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया। बच्चे की मां ने पुलिसकर्मियों के काम की सराहना की।