आईजीआई एयरपोर्ट पर चोरी किए गए तीन iPhone, दुबई से कराई गई एफआईआर और दिल्ली में चोर गिरफ्तार
दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एक ट्रक ड्राइवर को आईफोन की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसने अपने हेल्पर के साथ मिलकर दुबई जाने वाले सीलबंद कंसाइनमेंट से तीन आईफोन चुरा लिए थे। पुलिस ने चोरी हुए फोन में से एक को बरामद कर लिया है और हेल्पर की तलाश जारी है। आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं।
जागरण संवाददता, नई दिल्ली। आईजीआई थाना पुलिस ने चोरी के एक ऐसे मामले को सुलझाया है, जिसमें चोरी का पता दुबई में चला। बाद में इस मामले में पीड़ित पक्ष ने आईजीआई थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली से आरोपी को दबोच लिया।
आरोपी का नाम सुनील कुमार है। यह एयरपोर्ट के भीतर काम करने वाली एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक चालक है। इसने अपने हेल्पर विक्की उर्फ लाला के साथ मिलकर एक सीलबंद कंसाइनमेंट से तीन आईफोन चुरा लिए।
आईजीआई जिला पुलिस उपायुक्त विचित्रवीर ने बताया कि घटना एक सितंबर की है। ग्लोबल फ्रेट मार्ट इंडिया नामक कंपनी ने दुबई के लिए 148 मोबाइल फोनों का एक कंसाइनमेंट भेजा था।
जब यह कंसाइनमेंट दुबई पहुंचा, तो वहां की हैंडलिंग एजेंसी, एजे वर्ल्ड कार्गो, ने जांच में पाया कि खेप से तीन आईफोन गायब हैं। इसके बाद, 23 सितंबर को आईजीआई एयरपोर्ट थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया।
चोरी की इस घटना को सुलझाने के लिए आईजीआई थाना प्रभारी इंस्पेक्टर वीरेंद्र त्यागी की एक विशेष टीम को लगाया गया। टीम ने स्थानीय खुफिया और तकनीकी निगरानी का जाल बिछाया।
जांच के दौरान पुलिस ने चोरी हुए फोनों में से एक को सोनीपत के एक टैक्सी चालक के पास ट्रैक कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने पूरी बात बयां कर दी। उसने बताया कि पांच सितंबर को आईजीआई एयरपोर्ट से लौटते समय, दो नशे में धुत लोगों ने उसकी कैब किराए पर ली और रोहतक जाने को कहा।
रोहतक पहुंचने पर, दोनों ने दिल्ली लौटने की जिद की और किराया देने से मना कर दिया। थक-हारकर चालक उन्हें वापस दिल्ली लाया। जब पैसे देने की बारी आई, तो उन्होंने नकदी की कमी का बहाना बनाया और ड्राइवर को एक आईफोन बेचा।
20 हजार रुपये में बेचा आइफोन
चालक ने 5,000 रुपये भाड़े के तौर पर काटे और और फोन के बदले 15 हजार रुपये अतिरिक्त दिए, यानी फोन 20 हजार रुपये में खरीदा गया। इसी विवरण और तकनीकी निगरानी की मदद से, पुलिस ने सुनील कुमार की पहचान की, जिसके बाद 26 सितंबर को पालम गांव से धर दबोचा गया।
पूछताछ में, सुनील ने अपना अपराध स्वीकार किया और पुलिस को बताया कि उसने अपने हेल्पर विक्की उर्फ लाला के साथ मिलकर ट्रक में सामान ले जाते समय यह चोरी की थी। सुनील के ठिकाने से पुलिस ने चोरी किया गया आईफोन भी बरामद किया। सुनील कुमार करीब 10 मामले पहले से दर्ज हैं।
फिलहाल, पुलिस की टीमें फरार चल रहे विक्की उर्फ लाला की तलाश में जुटी हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस गिरोह का संबंध एयरपोर्ट पर हुई अन्य चोरियों से भी है।
यह भी पढ़ें- गूगल सर्च करते हुए फंसे जाल में, 1500 प्रतिशत रिटर्न के नाम पर निवेश कराकर झटके 26 लाख
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।