    गूगल सर्च करते हुए फंसे जाल में, 1500 प्रतिशत रिटर्न के नाम पर निवेश कराकर झटके 26 लाख

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:12 PM (IST)

    कीर्तिनगर के विपिन को निवेश पर 1500% मुनाफे का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने 26 लाख रुपये ठग लिए। विपिन स्टॉक मार्केट में निवेश की जानकारी गूगल पर खोज रहे थे तभी उन्हें व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला। उन्हें एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलने और निवेश करने के लिए कहा गया। विपिन ने 49900 रुपये से शुरुआत की और कई किश्तों में 26 लाख रुपये गंवा दिए।

    गौतम कुमार मिश्रा, पश्चिमी दिल्ली। निवेश पर 200 प्रतिशत या 300 प्रतिशत का मुनाफा सुनना आम है, लेकिन 1500 प्रतिशत का मुनाफा! यदि कोई आपको 1500 प्रतिशत मुनाफे का आश्वासन दे, तो आपका पहला सवाल यही होना चाहिए कि यह संभव कैसे है? कीर्तिनगर निवासी विपिन ने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा और परिणामस्वरूप उन्होंने लगभग 26 लाख रुपये गंवा दिए। इस बड़ी रकम के नुकसान के बाद विपिन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पश्चिमी जिला की साइबर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    गूगल पर सर्च कर रहे थे निवेश टिप्स

    विपिन स्टाॅक मार्केट में सुरक्षित निवेश के तरीकों की जानकारी के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक समाचार साइट पर स्टाक मार्केट से संबंधित एक लेख पढ़ते समय उनके वाट्सएप पर एक संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें पूछा गया कि क्या वे स्टाॅक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं।

    संदेश में यह भी कहा गया कि उनके पास स्टाॅक मार्केट के प्रशिक्षित एनालिस्ट हैं। विपिन ने जब हां कहा, तो उन्हें तुरंत एक नंबर से हाय का संदेश मिला। उस व्यक्ति ने खुद को एक ब्रोकिंग कंपनी के चीफ एनालिस्ट का सहायक बताया। इसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें उन्हें उच्च रिटर्न के बारे में बताया गया। 

    विपिन को एक ट्रेडिंग प्लेटफाॅर्म पर अकाउंट खोलने के लिए कहा गया और कुछ समय बाद उन्हें 1500 प्रतिशत के उच्च रिटर्न का आश्वासन देते हुए निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। इस प्रकार, विपिन ने अपनी मेहनत की कमाई को गंवा दिया।

    49,900 रुपये से हुई ठगी की शुरुआत 

    इन्होंने बात मान ली और 49900 रुपये का निवेश किया। बस इसके बाद इन्हें झांसे में लेने का दौर शुरू हो गया। कभी कुछ तो कभी कुछ प्रलोभन देते हुए इनसे निवेश के नाम पर पैसे ऐंठे जाते रहे। इस तरह कई किश्तों में इनसे 26 लाख रुपये ऐंठ लिए। बाद में ठगी का अहसास होने पर इन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस को इन्होंने उन खातों के बारे में बताया जहां इन्होंने रकम ट्रांसफर किए। वाट्सएप नंबर व इन खातों के आधार पर पुलिस अब आरोपितों का पता करने में जुटी है।

