दिल्ली में गर्लफ्रेंड को साथ रखकर डकैती करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, सरगना अलादीन समेत 4 गिरफ्तार

दिल्ली के द्वारका साउथ इलाके में गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर डकैती करने वाले एक गिरोह को पुलिस ने पकड़ा। बदमाशों ने एक कैब चालक से लूटपाट की थी। पुलिस ने जांच के बाद गिरोह के सरगना अलादीन समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लूटी हुई कारें और अन्य सामान बरामद हुए हैं। पुलिस को आरोपियों की गर्लफ्रेंड की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। गर्लफ्रेंड को साथ रखकर डकैती अंजाम देने वाले गिरोह ने द्वारका साउथ थाना क्षेत्र में डकैती कर डाली। इस मामले में बदमाशों ने एक चालक के माथे पर पिस्टल रख उन्हें अपना शिकार बना लिया। बदमाशों का इरादा चालक से कैब लूटना था, लेकिन जब बदमाशों ने देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है तो चालक से उनका बटुआ, मोबाइल फोन और कार की चाबी लूट ली और फरार हो गए।

26 सितंबर को सुबह करीब आठ बजे दक्षिणी द्वारका थाने में एक पीसीआर काल आई, जिसमें एक कैब चालक के साथ पिस्टल के दम पर लूट की शिकायत दर्ज की गई। पीड़ित ने बताया कि उन्हें सिग्नेचर ब्रिज से द्वारका सेक्टर 9 तक कैब बुकिंग मिली थी। रात करीब 2 बजे गंतव्य पर पहुंचने पर एक अर्टिगा कार वहां आई। उसमें से एक व्यक्ति निकला और उनके माथे पर पिस्टल रखकर उनका बटुआ, मोबाइल फोन और कार की चाबी लूट ली। इसके बाद सभी आरोपित अर्टिगा कार में फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि कार में महिला भी थी। शिकायत के आधार पर थाना द्वारका साउथ पुलिस ने प्राथमिकी कर मामले की जांच शुरू की।

द्वारका साउथ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार साह की देखरेख में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया और 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की। स्थानीय मुखबिरों और तकनीकी निगरानी के जरिए महत्वपूर्ण सुराग मिले। हेड कांस्टेबल प्रवीण यादव को सूचना मिली कि संदिग्ध छावला थाना क्षेत्र में सक्रिय हैं।

टीम ने तुरंत कार्रवाई की और एक संदिग्ध गाड़ी को देखा। गाड़ी का चालक, जो बाद में सरगना अलादीन निकला, भागने की कोशिश की। करीब 8-10 किलोमीटर तक पीछा के बाद दो आरोपितों को पकड़ा गया, जबकि अलादीन शुरुआत में फरार हो गया। गिरफ्तार किए गए आरोपितों में सोहिताब और जुनैद थे। बाद में गोयला डेयरी क्षेत्र से तीसरे आरोपित जावेद को भी पकड़ा गया।

अगले दिन एक और आपरेशन में सरगना अलादीन को छावला थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में अलादीन ने पुलिस को बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 24 सितंबर की रात 2025 की रात नूंह, हरियाणा के रोजका मेव थाने में एक डकैती को अंजाम दिया था, जिसमें चालक को पिस्टल के बट से घायल कर अर्टिगा कार लूटी गई थी।

इसके अलावा 23 सितंबर को तिमारपुर थाना क्षेत्र से एक स्विफ्ट डिजायर कार और गुरुग्राम के डीएलएफ-II थाना क्षेत्र में एक अन्य लूट को अंजाम दिया था। अलादीन ने गुरुग्राम में एक और कैब चालक से नकदी और मोबाइल लूटने की बात भी कबूली।