GTB अस्पताल का असिस्टेंट प्रोफेसर छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार, एमबीबीएस की छात्रा ने की शिकायत

पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर डाॅक्टर शाकिर नईम को छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एमबीबीएस की एक छात्रा ने पुलिस को कॉल करके छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। शुरुआती जानकारी के अनुसार डॉक्टर नईम पर मौखिक परीक्षा के दौरान छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। राजधानी के जीटीबी अस्पताल का असिस्टेंट प्रोफेसर डाॅक्टर शाकिर नईम छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार दोपहर को एमबीबीएस की एक छात्रा ने पुलिस को कॉल करके छेड़छाड़ की शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।

रूम में बुलाकर की छेड़छाड़ दिलशाद गार्डन स्थित जीटीबी अस्पताल के परिसर में बने दिल्ली विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी काॅलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज (यूसीएमएस) में एमबीबीएस फाइनल ईयर की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक सहायक प्रोफेसर ने परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर छात्रा को अपने रूम में बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की।

आरोपित नौकरी से निलंबित छात्रा जब रोते हुए रूम से बाहर निकली तो उसके दोस्तों ने मामले की सूचना उसके परिवार को दी। छात्रा की शिकायत पर जीटीबी एन्क्लेव थाना ने छेड़छाड़ समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने काॅलेज के एनेस्थीसिया विभाग के सहायक प्रोफेसर डाॅ. शाकिर नईम को हरियाणा के रेवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपित को नौकरी से निलंबित कर दिया है।

अंजाम भुगतने की दी धमकी पुलिस ने बताया कि आरोपित सहायक प्रोफेसर शाकिर नईम पिछले तीन वर्षों से यूसीएमएस काॅलेज में तैनात है। कालेज में परीक्षाएं चल रही हैं। 26 सितंबर को भी कालेज में परीक्षाएं थी। आरोप है कि सहायक प्रोफेसर ने परीक्षा के बाद एक छात्रा को अपने रूम में बुलाया। उसे परीक्षा में फैल करने की धमकी देकर छेड़छाड़ की। पीड़िता ने विरोध किया तो उसने अंजाम भुगतने की धमकी दी।