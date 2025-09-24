दिल्ली में इस दिन से शुरु हो रहा 44वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, पहले पांच दिन टिकट की कीमत होगी ज्यादा
44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर 14 से 27 नवंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। टिकट दरें पूर्ववत रहेंगी। पहले पांच दिन व्यापारियों के लिए आरक्षित हैं बाद में आम जनता के लिए। विभिन्न हॉलों में राज्यों केंद्र सरकार के मंत्रालयों एमएसएमई और स्टार्टअप के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। 44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2025 एक भारत, श्रेष्ठ भारत की थीम पर होगा।
इस मेले में देश की बहुआयामी संस्कृति ही नहीं, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास भी दिखेगा। मेले की तैयारियां इन दिनों जोरों पर चल रही है। विशेष बात यह है मेले की टिकट दर पूर्ववत ही रहेगी।
मेले का आयोजन 14 से 27 नवंबर के मध्य भारत मंडपम में होगा। हॉल नंबर सात चूंकि निर्माणाधीन है तो वह मेले का हिस्सा नहीं होगा।
14 दिवसीय मेले में पहले पांच दिन व्यापारी दर्शकों के लिए आरक्षित होंगे जबकि शेष नौ दिन आम जनता के लिए रहेंगे। मेले की टिकट दर में इस साल भी कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया गया है।
भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती पांच दिनों में टिकट की दर 500 रुपये प्रति व्यक्ति रहेगी। इन दिनों में बच्चों के टिकट की दर 200 रुपये रहेगी।
वहीं सामान्य दिनों में प्रतिव्यक्ति 80 रुपये और बच्चे का टिकट 40 रुपये का होगा। सप्ताहांत और छुट्टी के दिन टिकट का मूल्य 150 रुपये प्रति वयस्क जबकि बच्चों के लिए 60 रुपये रहेगा।
हाॅल नंबर एक, दो एवं पांच के समीप बने तीन ओपन थियेटरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि राज्यों की हिस्सेदारी फाइनल हो गई है।
कमोबेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, प्रगति और खानपान की विविधता से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। विदेशों की बुकिंग अभी चल ही रही है। अलबत्ता यह स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान की भागीदारी मेले में नहीं होगी।
किस नंबर हाॅल नंबर पर क्या दिखेगा
- हाॅल- एक (भूतल) : पार्टनर और फोकस राज्य, विदेशी मंडप, केंद्र सरकार/मंत्रालय और विभाग।
- हॉल- दो (भूतल) : पार्टनर और फोकस राज्य/सरकारी विभाग।
- हॉल- तीन, चार, पांच (भूतल) : केंद्र सरकार/मंत्रालय एवं विभाग/कमोडिटी बोर्ड/पीएसयू और पीएसबी।
- हॉल- एक (प्रथम तल) : निजी प्रतिभागी/एमएसएमई/बहु उत्पाद/गुड लिविंग/गृह सज्जा।
- हॉल -दो से पांच (प्रथम तल) : राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार/मंत्रालय एवं विभाग/कमॉडिटी बोर्ड/पीएसयू और पीएसबी के मंडप।
- हॉल- छह : केंद्र सरकार/मंत्रालय एवं विभाग/कमोडिटी बोर्ड/पीएसयू और पीएसबी।
- हाॅल-नौ से 10 : केंद्र सरकार/मंत्रालय एवं विभाग।
- हाॅल- 11 : इलेक्ट्राॅनिक्स/इलेक्ट्रिकल्स/उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं/जूते/वस्त्र/रसोई उपकरण/घड़ियां आदि।
- हॉल- 12 : प्रसंस्कृत खाद्य एवं पेय पदार्थ/मसाले, कृषि-उत्पाद, हस्तशिल्प, घरेलू फर्नीचर/स्टार्टअप।
- हॉल-12 ए : स्टार्टअप/बहु उत्पाद आदि।
- हॉल-14 (भूतल) : सौंदर्य एवं कास्मेटिक उत्पाद, आभूषण, केंद्र सरकार/मंत्रालय एवं विभाग/कमॉडिटी बोर्ड/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/बहु उत्पाद।
44वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले की तैयारियां पूरी शिद्दत से चल रही है। कुछ चीजें तय हो गई हैं जबकि कुछ होनी शेष हैं। हमारी कोशिश इसे पूर्व वर्षों से और बेहतर बनाने की है।
-एसएन भारती, महाप्रबंधक (आईआईटीएफ), आईटीपीओ
