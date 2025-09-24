दिल्ली में इस दिन से शुरु हो रहा 44वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, पहले पांच दिन टिकट की कीमत होगी ज्यादा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। 44वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2025 एक भारत, श्रेष्ठ भारत की थीम पर होगा।

इस मेले में देश की बहुआयामी संस्कृति ही नहीं, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास भी दिखेगा। मेले की तैयारियां इन दिनों जोरों पर चल रही है। विशेष बात यह है मेले की टिकट दर पूर्ववत ही रहेगी।

मेले का आयोजन 14 से 27 नवंबर के मध्य भारत मंडपम में होगा। हॉल नंबर सात चूंकि निर्माणाधीन है तो वह मेले का हिस्सा नहीं होगा।

14 दिवसीय मेले में पहले पांच दिन व्यापारी दर्शकों के लिए आरक्षित होंगे जबकि शेष नौ दिन आम जनता के लिए रहेंगे। मेले की टिकट दर में इस साल भी कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती पांच दिनों में टिकट की दर 500 रुपये प्रति व्यक्ति रहेगी। इन दिनों में बच्चों के टिकट की दर 200 रुपये रहेगी।

वहीं सामान्य दिनों में प्रतिव्यक्ति 80 रुपये और बच्चे का टिकट 40 रुपये का होगा। सप्ताहांत और छुट्टी के दिन टिकट का मूल्य 150 रुपये प्रति वयस्क जबकि बच्चों के लिए 60 रुपये रहेगा।

हाॅल नंबर एक, दो एवं पांच के समीप बने तीन ओपन थियेटरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि राज्यों की हिस्सेदारी फाइनल हो गई है।

कमोबेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, प्रगति और खानपान की विविधता से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। विदेशों की बुकिंग अभी चल ही रही है। अलबत्ता यह स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान की भागीदारी मेले में नहीं होगी।