दिल्ली के 50 गांवों में बहेगी विकास की बयार, ग्रामोदय योजना के तहत 81 परियोजनाओं का शुभारंभ
उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली ग्रामोदय योजना के अंतर्गत 81 विकास परियोजनाओं का आरंभ किया। इन परियोजनाओं से 50 गांवों को लाभ होगा और 700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उत्तरी दिल्ली के पूठ खुर्द भलस्वा होलंबी खुर्द सहित कई गांवों में सार्वजनिक भवनों का नवीनीकरण होगा। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली प्रधानमंत्री के सपनों के अनुरूप विकास की ओर बढ़ रही है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली ग्रामोदय योजना के तहत 81 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
गांव पूठ खुर्द में आयोजित कार्यक्रम में आयोजित कार्यक्रम में एलजी वीके सक्सेना ने रिमोट से शिलालेख का पर्दा हटाकर इसकी शुरुआत की।
दिल्ली ग्रामोदय योजना के तहत 81 परियोजनाओं से 50 गांव लाभान्वित होंगे और परियोजनाओं पर खर्च होंगे 700 करोड़ रुपये किए जाएंगे।
इन गांवों को मिलेंगे भवन और चौपाल
उत्तरी दिल्ली के पूठ खुर्द, भलस्वा, होलंबी खुर्द, तिग्गीपुर, घोगा, सन्नोठ, बांकनेर, होलंबी कलां, नरेला और मोहम्मदपुर माजरी आदि गांवों में सार्वजनिक भवनों, चौपालों, सामुदायिक भवनों और बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों का नवीनीकरण होगा।
दिल्ली इसी तरह विकास की ओर बढ़ती रहेगी: वीके सक्सेना
शुभारंभ के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली में अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपनों के अनुरूप तेजी से विकास हो रहा है। इसी तरह दिल्ली विकास की ओर अग्रसर रहेगी।
पिछली सरकारों को गांवों की चिंता नहीं थी: रेखा गुप्ता
इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारें केवल राजनीति पर केंद्रित रहीं और गांवों की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज किया।
जब पिछली सरकार के दौरान किसी को भी दिल्ली के गांवों की बुनियादी जरूरतों की चिंता नहीं थी, तब उपराज्यपाल ने इन क्षेत्रों का दौरा किया और डीडीए के तहत दिल्ली विकास अभियान की शुरुआत की।
यह भी पढ़ें- दिल्ली हाईकोर्ट ने रद की NHAI अधिसूचना, CLAT-PG स्कोर के आधार पर वकीलों की भर्ती से जुड़ा है मामला
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।