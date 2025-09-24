दिल्ली के 50 गांवों में बहेगी विकास की बयार, ग्रामोदय योजना के तहत 81 परियोजनाओं का शुभारंभ

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली ग्रामोदय योजना के तहत 81 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

गांव पूठ खुर्द में आयोजित कार्यक्रम में आयोजित कार्यक्रम में एलजी वीके सक्सेना ने रिमोट से शिलालेख का पर्दा हटाकर इसकी शुरुआत की।

दिल्ली ग्रामोदय योजना के तहत 81 परियोजनाओं से 50 गांव लाभान्वित होंगे और परियोजनाओं पर खर्च होंगे 700 करोड़ रुपये किए जाएंगे।

इन गांवों को मिलेंगे भवन और चौपाल

उत्तरी दिल्ली के पूठ खुर्द, भलस्वा, होलंबी खुर्द, तिग्गीपुर, घोगा, सन्नोठ, बांकनेर, होलंबी कलां, नरेला और मोहम्मदपुर माजरी आदि गांवों में सार्वजनिक भवनों, चौपालों, सामुदायिक भवनों और बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों का नवीनीकरण होगा।