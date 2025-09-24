Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली हाईकोर्ट ने रद की NHAI अधिसूचना, CLAT-PG स्कोर के आधार पर वकीलों की भर्ती से जुड़ा है मामला

    By Vineet Tripathi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 11:03 AM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने एनएचएआई की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसमें क्लैट-पीजी परीक्षा के माध्यम से अधिवक्ताओं की भर्ती की बात कही गई थी। अदालत ने पहले इस अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। छह अधिवक्ताओं ने इस अधिसूचना को मनमाना बताते हुए याचिका दायर की थी जिसके बाद अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    क्लैट-पीजी से वकीलों की भर्ती की NHAI अधिसूचना दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट-पीजी) की परीक्षा के माध्यम से अधिवक्ताओं की भर्ती से जुड़ी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की अधिसूचना को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दिया। 

    मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि विवादित अधिसूचना के आधार पर भर्ती मानदंड रद किए जाते हैं।

    उल्लेखनीय है कि इससे पहले, 18 सितंबर को अदालत ने अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। मामले पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे पहले, एनएचएआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि वह वकीलों की भर्ती के लिए क्लैट-पीजी स्कोर को आधार बनाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है।

    11 अगस्त को जारी अधिसूचना को मनमाना बताते हुए छह अधिवक्ताओं ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (पीजी) में किसी उम्मीदवार के अंक को सरकारी नौकरी का आधार नहीं बनाया जा सकता।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली हाई कोर्ट ने NHAI की CLAT-PG स्कोर आधारित भर्ती पर लगाई अंतरिम रोक, चयन का आधार बताने को कहा

    यह भी पढ़ें- जनहित याचिका के बाद NHAI हुआ नर्म, CLAT-PG आधारित वकीलों की भर्ती नीति पर करेगा पुनर्विचार, दिया हलफनामा

    यह भी पढ़ें- क्लैट-पीजी के अंकों को एनएचएआई में भर्ती का बनाया आधार, वकीलों की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा जवाब