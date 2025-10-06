दिल्ली HC से डिजिटल ठग को झटका, फर्जी दस्तावेज और खुद को पुलिस अधिकारी बताकर करोड़ों की ठगी

दिल्ली हाई कोर्ट ने डिजिटल धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी मोहित को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि अपराधी तकनीक का दुरुपयोग करते हैं। शिकायतकर्ता रंजन जार्ज ने आरोप लगाया था कि पुलिस अधिकारी बनकर अज्ञात लोगों ने उनसे 1.75 करोड़ रुपये की वसूली की।

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। आए दिन बड़ी संख्या में लोगों को डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है और करोड़ों रुपये की ठगी की जा रही है। मगर ऐसे मामलों में आरोपितों को पकड़ने से लेकर सजा दिलाने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। डिजिटल धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े ऐसे ही एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपित मोहित को गिरफ्तारी पूर्व रिहाई देने से इन्कार कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जांच एजेंसी की चुनौतियों पर डाला प्रकाश न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं और आरोपित कानून से बचने के लिए तकनीक का दुरुपयोग कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि यह डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़ा गंभीर मामला है और कई संचार उपकरणों का इस्तेमाल भोले-भाले पीड़ितों को गुमराह कर ठगने के लिए किया जा है। ऐसे मामलों को सुलझाना काफी मुश्किल हो जाता है और जांच एजेंसी का काम कठिन है। ऐसे में मामले की निष्पक्ष व उचित तरीके से जांच करने का मौका दिया जाना चाहिए।

अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज पीठ ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और गिरफ्तारी-पूर्व जमानत देने का आधार नहीं है और प्रकरण की गहन जांच की आवश्यकता है। पीठ ने यह भी कहा कि याची के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विचार करते हुए इस स्तर पर यह नहीं माना जा सकता कि जांच उसे नुकसान पहुंचाने या अपमानित करने के इरादे से की जा रही है। अदालत के समक्ष पेश की सामग्री से प्रथम दृष्टया याची को झूठे आरोप में फंसाने का संकेत नहीं मिलता है। उक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने आरोपित की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

एक सिम कार्ड के नाम पर फंसाया यह भी आरोप है कि उसे यह विश्वास दिलाया कि उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके एक सिम कार्ड खरीदा गया है और उसका दुरुपयोग अनुचित संदेश भेजने के लिए किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप लगाया कि आरोपितों ने उसे दस्तावेज भेजे और दावा किया कि ये दस्तावेज भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सीबीआई द्वारा जारी किए गए हैं। शिकायतकर्ता से उसकी पहचान, तस्वीर, खाते का विवरण और सारा पैसा उनके बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए कहा गया।