'सोशल मीडिया पर जमानत का जश्न मनाना अवमानना नहीं', कहते हुए दिल्ली HC ने बेल रद करने की याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल सोशल मीडिया पर जमानत का उत्सव मनाना जमानत रद्द करने का आधार नहीं हो सकता जब तक कि शिकायतकर्ता को कोई विशेष धमकी न दी जाए। न्यायमूर्ति रविंदर दुदेजा ने एक मामले में आरोपी की जमानत रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि जमानत पर रिहाई का जश्न मनाना बिना किसी धमकी के जमानत रद्द करने का कारण नहीं है।

दरअसल, एक घर में अनधिकृत तरीके से प्रवेश करने के मामले में आरोपी की जमानत रद करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति रविंदर दुदेजा ने कहा, "यह तर्क कि आरोपी या उसके सहयोगियों ने जमानत पर रिहाई का उत्सव मनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो और स्टेटस मैसेज अपलोड किए, बिना शिकायतकर्ता को कोई विशेष धमकी या डराने की कार्रवाई के जमानत रद करने का आधार नहीं हो सकता।"

कुछ शर्तों पर कोर्ट ने दी थी बेल शिकायतकर्ता जफीर आलम ने आरोपी मनीष की जमानत रद करने की मांग की थी, जिसे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 436 (आग या विस्फोटक पदार्थ द्वारा नुकसान), 457 (रात में घर में अनधिकृत प्रवेश या सेंधमारी), 380 (घर में चोरी) और 34 (साझा इरादा) के तहत अपराधों के लिए दर्ज मामले में जमानत दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते समय कुछ शर्तें लगाई थीं।