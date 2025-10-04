Language
    कोर्ट की सुनवाई में ऑनलाइन जुड़ा आरोपी पीता रहा सिगरेट-शराब, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By mohammed saqib Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:19 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने अदालत की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में मोहम्मद इमरान नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी अदालत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अश्लील हरकतें कर रहा था। यह व्यक्ति दयालपुर थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उस पर लूटपाट जैसे कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे चमन पार्क स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया।

    कोर्ट की वीडियो कान्फ्रेंसिंग में अर्धनग्न अवस्था में शराब व सिगरेट के साथ जुड़ा, गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी जिले की साइबर थाने की पुलिस टीम ने अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आराेपित अज्ञात व्यक्ति के नाम से अदालती की वीडियो कान्फ्रेंसिंग में शामिल हुआ और कार्यवाही के दौरान अंडरगार्मेंट्स में शराब और सिगरेट का सेवन करने लगा। अदालत द्वारा बार-बार जाने के निर्देश के बावजूद वह अदालती कार्यवाही में बाधा डालता रहा।

    कई थानों में दर्ज हैं मुकदमे

    आरोपित की पहचान गोकुलपुरी के मोहम्मद इमरान के रूप में हुई है जो दयालपुर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। वह दिल्ली के विभिन्न थानों में लूटपाट, झपटमारी आदि के 50 से अधिक मामलों में शामिल रहा है। उसके कब्जे से सिम कार्ड और राउटर सहित अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

    अदालती कार्यवाही में देता रहा बाधा

    उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, 22 सितंबर को तीस हजारी कोर्ट में अहलमद की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 16 और 17 सितंबर को एक अज्ञात व्यक्ति अकीब अखलाक नाम से अदालती कार्यवाही की वीडियो कान्फ्रेंसिंग में शामिल हुआ। कार्यवाही के दौरान आरोपित ने अदालती कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की थी।

    आरोपित चमन पार्क में रह रहा

    पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और जांच के दौरान, आईपी एड्रेस और सीडीआर का विश्लेषण किया गया, लेकिन आरोपित फर्जी ईमेल आइडी का इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद, पुराने मुस्तफाबाद स्थित बाबू नगर इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया, जहां से पता चला कि आरोपित चमन पार्क में रह रहा है। इसके बाद टीम ने आरोपित को उसके घर से दबोच लिया।

    ऐसे सुनवाई में शामिल होने लगा

    पूछताछ में पता चला कि वह दयालपुर थाने का हिस्ट्रीशीटर है और अदालतों में अपने खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई में शामिल होता था। अदालत के बाहर एक व्यक्ति ने उसे वेबएक्स वीडियो कान्फ्रेंसिंग एप्लिकेशन के बारे में बताया और उसके साथ कोर्ट वीसी मीटिंग आईडी साझा की। इसके बाद वह नियमित रूप से उक्त अदालत की कार्यवाही में शामिल होने लगा।

