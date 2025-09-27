छात्राओं को नई बीएमडब्ल्यू से ले गया था ऋषिकेश, आश्रम के घाट पर बुलाकर चैतन्यानंद करता था गंदी बात

संस्थान की फैकल्टी भी उसके खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें डरा धमका कर चुप करवा देती थी। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें मजबूर होकर वायुसेना मुख्यालय में यूनिवर्सिटी आउटरीच प्रोग्राम से जुड़ी ग्रुप कैप्टन को सीधे ई-मेल के माध्यम से अपनी शिकायतें भेजी थीं।

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च में पढ़ने वाली छात्राएं चैतन्यानंद सरस्वती की प्रताड़नाओं से परेशान हो चुकी थीं।

इस पर उन्होंने एक अगस्त को ई-मेल के माध्यम से संस्थान प्रबंधन को इस बारे में अवगत कराया। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ और संस्थान ने पीड़ित छात्राओं से बातचीत की और चैतन्यानंद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी।

ग्रुप कैप्टन को भेजी गई शिकायतों और पुलिस को दिए बयान में पीड़ित छात्राओं ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद उन्हें मानसिक और शैक्षणिक दबाव में रखता था। वह डर का माहौल बनाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता।

कई छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया है कि वह फेल करने, स्काॅलरशिप समाप्त करने या संस्थान के पास जमा उनके दस्तावेज नहीं लौटाने की धमकी देता था।

चैतन्यानंद ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) कोटे से भर्ती छात्राओं को अपना शिकार बनाता था। उसे पता था कि पढ़ाई छूटने या स्काॅलरशिप समाप्त होने के डर से ये छात्राएं किसी से कुछ नहीं कहेंगी।

छात्राओं को नई बीएमडब्ल्यू में ले गया था ऋषिकेश

पुलिस जांच में कई छात्राओं ने बताया कि चैतन्यानंद सरस्वती मार्च 2025 में कुछ छात्राओं को अपनी नई बीएमडब्ल्यू कार में ऋषिकेश ले गया था।

इस दौरान वह जिस आश्रम में रुका था, वह वहां आश्रम के नजदीक घाट पर छात्राओं को बुलाता था और उनके साथ आपत्तिजनक बातें व छेड़छाड़ करता था। इसके अलावा देर रात छात्राओं को आपत्तिजनक मैसेज करता और अपने कमरे में बुलाता था।