    फायर ऑफिसर की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार Thar ड्राइवर टक्कर मारने के बाद फरार

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:20 PM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली के द्वारका साउथ थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार थार कार ने मोटरसाइकिल सवार आशीष कुमार को टक्कर मार दी जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आशीष कुमार फायर ऑफिसर थे। पुलिस को सूचना मिली कि दुर्घटना सेक्टर नौ स्थित पार्क रायल अपार्टमेंट के सामने हुई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल और थार को बरामद किया। थार ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

    फायर ऑफिसर की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत।

    जागरण संवादददाता, पश्चिमी दिल्ली।  द्वारका साउथ थाना क्षेत्र में छह अक्टूबर की रात एक तेज रफ्तार थार कार ने एक मोटरसाइकिल सवार को को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई।

    इस हादसे में आशीष कुमार की मौत हुई है, वह फायर ऑफिसर थे। पुलिस को इस हादसे की सूचना देने वाले काॅलर से पता चला कि एक्सीडेंट सेक्टर नौ स्थित पार्क रायल अपार्टमेंट के ठीक सामने हुआ है।

    यह भी बताया कि एक थार कार व मोटरसाइकिल के बीच दुर्घटना हुई है। जिसमें मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई है।

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। यहां पुलिस को क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल व थार दोनों मिलीं। मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ली का तो थार का रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा का पाया गया।

    इस बीच पुलिस को आकाश हाॅस्पिटल से एक घायल के अस्प्ताल में आने का पता चला। जहां पुलिस पहुंची तो पता चला कि घायल को मृत घोषित किया जा चुका है। वहीं थार ड्राइवर वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया।

