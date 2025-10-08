दिल्ली पुलिस ने चार करोड़ की हेरोइन पकड़ी, महिला समेत तीन ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ तीन महीने की कार्रवाई में क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की टीम ने यमुना पार इलाके में चल रही एक हेरोइन तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है।

एक महिला समेत तीन ड्रग सप्लायरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से कुल 808 ग्राम हेरोइन, अपराध में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद की गई है।

बरामद ड्रग्स की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग चार करोड़ रुपये है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गाजियाबाद के सरोज उर्फ बाबू, राजकुमार उर्फ काले उर्फ शिवम और रघुबीर नगर की दीपाली के रूप में हुई है।

उपायुक्त संजीव कुमार यादव के मुताबिक, 18 जुलाई को गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने कबाड़ी मार्केट, सीमापुरी के पास एक संदिग्ध को लाल रंग की स्कूटी के साथ पकड़ा।

संदिग्ध की पहचान सरोज के रूप में हुई, जिसके पास से एक सफेद प्लास्टिक की पालीथीन में 789 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

पूछताछ के दौरान, आरोपी ने बताया कि बरामद हेरोइन दीपाली से खरीदी थी और इसे गाजियाबाद के शिवम को पहुंचानी थी।

इसके बाद एएनटीएफ की टीमों ने दीपाली और शिवम के अन्य स्रोत की तलाश के लिए और छापेमारी की। गुप्त जानकारी की मदद से 19 को शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया।

उसके घर की तलाशी के दौरान, 19 ग्राम हेरोइन और 10,400 नकद बरामद हुए। पता चला कि वह स्थानीय ग्राहकों को पुड़िया के रूप में हेरोइन की आपूर्ति करता था।

बाद में, 25 सितंबर को हेरोइन की आपूर्ति करने वाली दीपाली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस इनसे पूछताछ कर गिरोह में शामिल अन्य तस्करों की तलाश में जुटी है।

यह भी पढ़ें- पहले डाला गर्म तेल... फिर छिड़की लाल मिर्च, सोते हुए पति पर महिला की क्रूरता से मची चीख-पुकार