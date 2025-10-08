Language
    पहले डाला गर्म तेल... फिर छिड़की लाल मिर्च, सोते हुए पति पर महिला की क्रूरता से मची चीख-पुकार

    By amit bhatia Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:16 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकर नगर में एक महिला ने सोते समय अपने पति पर गरम तेल डालकर लाल मिर्च पाउडर भी छिड़क दिया। चीख सुनकर मकान मालिक ने पीड़ित दिनेश को अस्पताल पहुंचाया जहां से उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। दो साल पहले पत्नी ने दिनेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी पर समझौता हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    अंबेडकर नगर में एक महिला ने सोते समय अपने पति पर गरम तेल डालकर, लाल मिर्च पाउडर भी छिड़क दिया।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। अंबेडकर नगर थाना क्षेत्र के मदनगीर इलाके में एक महिला ने सोते समय अपने पति पर गर्म तेल डाला और फिर लाल मिर्च पाउडर छिड़क दिया।

    पीड़ित दिनेश की चीख-पुकार सुनकर मकान मालिक मौके पर पहुंचे और अपने साले को बुलाया। पीड़ित को पहले मदन मोहन मालवीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया।

    घटना 2 अक्टूबर की रात की है। दिनेश की पत्नी ने दो साल पहले महिला प्रकोष्ठ में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन दोनों में समझौता हो गया था। दिनेश के बयान के आधार पर पुलिस ने उसकी पत्नी शारदा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

