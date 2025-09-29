दिल्ली में फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा, बाप-बेटे और पोते की मौत से परिवार में मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर रविवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में दस वर्षीय मासूम समेत तीन लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है।

पुलिस का कहना है कि अभी मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाइक सवार तीनों लोग मुकुंदपुर से बुराड़ी की ओर जा रहे थे तभी यह हादसा पेश आया।

आशंका है कि किसी भारी वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाल आरोपी वाहन चालक की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।

हादसे में मरने वालों की हुई पहचान

1. शाहिद (60 वर्ष) पुत्र हब्ब अहमद, निवासी गली नंबर 8, उत्तरी गोंडा, दिल्ली

2. फैज (28 वर्ष) पुत्र मो. शाहिद, निवासी गली नंबर 8, उत्तरी गोंडा, दिल्ली

3. हमजा (12 वर्ष) पुत्र नू, निवासी गली नंबर 8, उत्तरी गोंडा, दिल्ली