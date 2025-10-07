गोल्फर्स के लिए द्वारका गोल्फ कोर्स में 40 परसेंट डिस्काउंट, 1000 खेलप्रेमियों को मिलेगी छूट

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने द्वारका गोल्फ कोर्स की सदस्यता शुल्क में 40 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है जो गोल्फ के शौकीनों के लिए एक शानदार अवसर है। यह छूट पहले 1000 आवेदकों के लिए ही उपलब्ध है। सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए शुल्क संशोधित किए गए हैं। इस गोल्फ कोर्स में देश का सबसे लंबा ड्राइविंग रेंज और कई आधुनिक सुविधाएं हैं।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका गोल्फ कोर्स की सदस्यता लेने के इच्छुक लोगों के लिए त्योहार के समय एक ऑफर आया है। डीडीए ने यहां के गोल्फ कोर्स की सदस्यता शुल्क में 40 प्रतिशत कटौती की घोषणा की है लेकिन यह सुविधा केवल उन गोल्फ प्रेमियों को ही मिलेगी जो इसके लिए तुरंत आवेदन देंगे। डीडीए का कहना है कि हम इस सुविधा के लिए पहले 1000 आवेदकों को ही यह छूट देंगे।

छूट सभी श्रेणियों में सदस्यता के लिए लागू इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित शुल्क अब 3 साल के लिए एक लाख 20 हजार रुपये और 5 साल के लिए एक लाख 80 हजार रुपये है। वहीं, गैर-सरकारी सदस्यों के लिए शुल्क 3 साल के लिए तीन लाख 60 हजार रुपये और 5 साल के लिए पांच लाख 40 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। डीडीए ने घोषणा की है कि मौजूदा सदस्यों को भी इस छूट का लाभ मिलेगा, उनकी टेन्योर अवधि को आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा।

देश का सबसे लंबा ड्राइविंग रेंज सेक्टर-24, द्वारका में स्थित यह 18-होल गोल्फ कोर्स 7377 गज में फैला है। इसे 158 एकड़ में विशाल हरित क्षेत्र के साथ बनाया गया है। यह कोर्स 375 गज लंबे ड्राइविंग रेंज के साथ 52 बे और नार्थ शोर एसएलटी घास (भारत में पहली बार) से सुसज्जित है, जो इसे देश का सबसे लंबा ड्राइविंग रेंज बनाता है। कोर्स में क्लब-हाउस, रेस्तरां, कैफेटेरिया, कान्फ्रेंस और लेक्चर हाल, टैप्स काॅर्नर, स्विमिंग पूल, सोना, स्टीम और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।