Dussehra 2025: पहली बार दशहरा मनाने यमुनापार आ रहे हैं पीएम मोदी, 72 फीट ऊंचे रावण के पुतले का करेंगे दहन

पूर्वी दिल्ली में पीएम मोदी के दशहरा मनाने आने से लोगों में उत्साह है। आईपी एक्सटेंशन में 72 फीट का रावण का पुतला बनाया गया है जिसकी सुरक्षा पुलिस कर रही है। रावण का मुंह खुलेगा और बंद होगा। विवेक विहार में 80 फीट का रावण होगा। शास्त्री पार्क और सीबीडी ग्राउंड में भी विशाल पुतले बनाए गए हैं। बारिश से कुछ पुतले भीगे।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार यमुनापार में दशहरा मनाने के लिए आ रहे हैं। यमुनापार के लोगों के साथ ही लीला में लगे कलाकार व कारीगर पीएम को लेकर उत्सुक हैं। आइपी एक्सटेंशन स्थित श्रीरामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ में 72 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया है।

इस पुतले की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस लगी हुई है। फरुखनगर के पुतला कारीगर मोहम्मद आजम व उनकी टीम में शामिल दस लोगों ने मिलकर पुतले को तैयार किया है। कमेटी के कोषाध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि रावण का पुतला 72, कुंभकरण का 66 और मेघनाथ का 60 फीट का होगा।

आइपी एक्सटेंशन स्थित सरस्वती अपार्टमेंट के पास मैदान में तैयार होते रावण कुंभकर्ण तथा मेघनाद के पुतले।जागरण

हुंकार भरता नजर आएगा पुतला आकर्षक पुतले बनवाए गए हैं। रावण के पुतले का मुंह दहन से पहले खुलेगा और बंद भी होगा। वह हुंकार भरता हुआ नजर आएगा। बुधवार को वर्षा नहीं हुई तो दिन में ही तीनों पुतले खड़े कर दिए जाएंगे। विवेक विहार स्थित भव्य रामलीला कमेटी में इस बार 80 फीट का रावण, 75 कुंभकरण और 70 का मेघनाथ होगा।