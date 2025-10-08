दिल्ली के जगतपुर फ्लाईओवर पर संदिग्ध हालत में घायल मिले युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद में आशीष नाम के एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। जगतपुर फ्लाईओवर पर घायल मिलने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसने दम तोड़ दिया। पिता ने हत्या का आरोप लगाया है जबकि पुलिस इसे सड़क हादसा बता रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मृतक गोपालपुर का रहने वाला था।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। रविवार दोपहर के समय जगतपुर फ्लाईओवर पर युवक जख्मी हालत में मिला। एक युवक ने ऑटो में डालकर पीड़ित को संत परमानंद अस्पताल, सिविल लाइंस में भर्ती कराया, बाद में परिजन युवक को एक अन्य निजी अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान सोमवार को युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान आशीष के रूप में हुई है।

आशीष के पिता ताराचंद ने अज्ञात लोगों पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं, पुलिस परिवार के आरोपों से इनकार कर रही है। पुलिस अधिकारी इसे सड़क हादसा बता रहे हैं। वजीराबाद थाना पुलिस ने इस संबंध में सड़क हादसे का मामला भी दर्ज कर लिया है।

पुलिस आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा जिस युवक ने आशीष को अस्पताल में भर्ती कराया था, उससे भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस टीम ने घटनास्थल का भी मुआयना किया है। आशीष का शव पोस्टमार्टम के बाद परिवार के हवाले कर दिया है।

वहां से गुजर रहे युवक ने किसी तरह इनकी उंगली लगातार मोबाइल का लाक ढूंढा और परिवार को खबर दी। बाद में युवक खुद ही आटो में डालकर पीड़ित को संत परमानंद अस्पताल ले गया। वहीं से तिमारपुर थाना पुलिस को खबर मिली। जब तक पुलिस वहां पहुंची, आशीष के पिता उसे एक अन्य निजी अस्पताल ले गए।