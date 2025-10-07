Language
    दिल्ली के पालम में रोड रेज में हत्या, मूक बधिर ने कार टच होने पर स्कूटी सवार को पीट-पीटकर मार डाला

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 08:28 PM (IST)

    दिल्ली के पालम इलाके में रोड रेज की एक घटना में स्कूटी सवार कपिल शर्मा की मौत हो गई। आरोपी कार चालक करण अरोड़ा जो दिव्यांग है को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्कूटी टच होने के बाद हुए विवाद में करण ने कपिल पर हमला किया था। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    रोड रेज में स्कूटी टच होने से गुस्साए कार चालक ने स्कूटी चालक की कर दी जबरदस्त पिटाई, मौत।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पालम थाना क्षेत्र में रोड रेज का मामला सामने आया है। इस मामले में स्कूटी टच होने से गुस्साए आई10 कार चालक ने स्कूटी सवार जमकर पिटाई कर दी, जिससे स्कूटी चालक की मौत हो गई।

    मृतक का नाम कपिल शर्मा है। घटनास्थल पर एक व्यक्ति द्वारा खींची गई कार की तस्वीर के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम करण अरोड़ा है।

    यह साध नगर का रहने वाला है। आरोपी दिव्यांग है और वह बोल और सुन नहीं सकता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। घटना की छानबीन जारी है।

    दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि चार अक्टूबर की रात साढ़े नौ बजे पालम गांव थाना पुलिस को सूचना मिली कि साध नगर में एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा है।

    मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि बेहोश व्यक्ति को लोग इंदिरा गांधी अस्पताल लेकर गए हैं, जबकि उनकी स्कूटी वहीं खड़ी थी। अस्पताल पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि वहां चिकित्सकों ने घायल को मृत घोषित कर दिया है।

    घटनास्थल पर जांच के दौरान एक चश्मदीद ने पुलिस को बताया कि स्कूटी सवार की एक कार चालक ने पिटाई की और वह कार समेत मौके से भाग गया।

    चश्मदीद ने पुलिस को कार का फोटो दिखाई, जिसे उसने अपने मोबाइल से लिया था। पालम थाना थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुधीर गुलिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार नंबर के जरिए उसके मालिक की पहचान की।

    मालिक ने बताया कि घटना के समय कार को उसका साला करण अरोड़ा चला रहा था। टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को नजफगढ़ से गिरफ्तार कर लिया।

    आरोपी बोलने और सुनने में सक्षम नहीं था। पुलिस ने उससे सांकेतिक भाषा दुभाषिए की मदद से पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि गाड़ी टच होने के बाद मृतक से उसका विवाद हो गया।

    इस दौरान मृतक ने उसे अपमानजनक इशारे करने लगा। जिससे उसने गुस्से में आकर उसकी छाती पर बेरहमी से कई मुक्के मारे, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया।

    पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कार बरामद कर ली है। पुलिस ने बताया कि आरोपी करण साध नगर में रहता है और गुरुग्राम के एक क्लब में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। वह जन्म से ही 65 फीसदी दिव्यांग है।

