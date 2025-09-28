भारत मंडपम के पास लूटकांड में तीन कुख्यात लुटेरे गिरफ्तार; 37 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना बरामद, ASI घायल

दिल्ली पुलिस ने एक लुटेरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 37 किलोग्राम चांदी 200 ग्राम सोना और 1.86 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार लुटेरों ने प्रगति मैदान के पास एक ज्वैलर्स के सुपरवाइजर से बंदूक की नोक पर सोना और चांदी लूटी थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के विशेष स्टाफ ने भारतमंडपम के पास बंदूक की नोंक पर की गई लूट में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक कुख्यात लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। चार दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद 37 किलोग्राम चांदी, 200 ग्राम शुद्ध सोना और 1.86 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इस बीच पुलिस ने तीन मुख्य आरोपी प्रदीप (40), काकू उर्फ जय मलिक (32) और विष्णु (43) को रविवार को धर दबोचा। इस ऑपरेशन में एक एएसआई को गंभीर रूप से चोट आई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

24 सितंबर को दिया था वारदात को अंजाम पुलिस ने बताया कि घटना 24 सितंबर बुधवार की है। कुछ डकैतों ने प्रगति मैदान के पास भैरों मंदिर के निकट बंदूक की नोक पर भोगल बाजार स्थित उमराव सिंह ज्वैलर्स के एक सुपरवाइजर और उनके दोस्त को बंदूक की नोक पर लूट लिया था। दोनों चांदनी चौक में हॉलमार्किंग के बाद 870 ग्राम सोना और 40 किलोग्राम चांदी स्कूटी पर लेकर भोगल बाजार जा रहे थे।

कमर में पिस्तौल लगाकर की लूटपाट पुलिस के अनुसार, दोपहर लगभग 4:30 बजे एक नीली टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोका, जिसमें पीछे बैठे व्यक्ति ने सुपरवाइजर के दोस्त की कमर पर पिस्तौल रखकर कीमती सामान से भरा बैग छीन लिया था। इसके बाद वे फरार हो गए थे। इस मामले में तिलक मार्ग थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

बरामदगी में सोना-चांदी, कार-बाइक जब्त इस अभियान में सफल होने के बाद पुलिस ने 37.061 किलोग्राम चांदी, 200 ग्राम शुद्ध सोना (229 ग्राम, 22-कैरेट), 1.86 लाख रुपये नकद, अपराध में प्रयुक्त टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल, एक बलीनो कार, एक स्कूटी और आरोपियों द्वारा डकैती के समय पहने गए कपड़े बरामद किए। मोटरसाइकिल साहिबाबाद थाने में ट्रेस की गई।