    भारत मंडपम के पास लूटकांड में तीन कुख्यात लुटेरे गिरफ्तार; 37 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना बरामद, ASI घायल

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:55 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने एक लुटेरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 37 किलोग्राम चांदी 200 ग्राम सोना और 1.86 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार लुटेरों ने प्रगति मैदान के पास एक ज्वैलर्स के सुपरवाइजर से बंदूक की नोक पर सोना और चांदी लूटी थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के विशेष स्टाफ ने भारतमंडपम के पास बंदूक की नोंक पर की गई लूट में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक कुख्यात लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। चार दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद 37 किलोग्राम चांदी, 200 ग्राम शुद्ध सोना और 1.86 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इस बीच पुलिस ने तीन मुख्य आरोपी प्रदीप (40), काकू उर्फ जय मलिक (32) और विष्णु (43) को रविवार को धर दबोचा। इस ऑपरेशन में एक एएसआई को गंभीर रूप से चोट आई है।

    24 सितंबर को दिया था वारदात को अंजाम

    पुलिस ने बताया कि घटना 24 सितंबर बुधवार की है। कुछ डकैतों ने प्रगति मैदान के पास भैरों मंदिर के निकट बंदूक की नोक पर भोगल बाजार स्थित उमराव सिंह ज्वैलर्स के एक सुपरवाइजर और उनके दोस्त को बंदूक की नोक पर लूट लिया था। दोनों चांदनी चौक में हॉलमार्किंग के बाद 870 ग्राम सोना और 40 किलोग्राम चांदी स्कूटी पर लेकर भोगल बाजार जा रहे थे।

    कमर में पिस्तौल लगाकर की लूटपाट

    पुलिस के अनुसार, दोपहर लगभग 4:30 बजे एक नीली टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोका, जिसमें पीछे बैठे व्यक्ति ने सुपरवाइजर के दोस्त की कमर पर पिस्तौल रखकर कीमती सामान से भरा बैग छीन लिया था। इसके बाद वे फरार हो गए थे। इस मामले में तिलक मार्ग थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

    धरपकड़ में एएसआई घायल

    वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले और रविवार को एक गुप्त सूचना के आधार पर करोल बाग में विष्णु को चोरी का सामान बेचने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। विष्णु की पूछताछ से खजूरी खास फ्लाईओवर के पास जाल बिछाया गया, जहां प्रदीप और काकू को उनकी मारुति बलीनो कार के साथ तेज रफ्तार पीछा करने के बाद पकड़ा गया। इस बीच आरोपियों ने पुलिस टीम को कुचलने की भी कोशिश की, जिसमें एएसआई प्रमोद घायल हो गए।

    बरामदगी में सोना-चांदी, कार-बाइक जब्त

    इस अभियान में सफल होने के बाद पुलिस ने 37.061 किलोग्राम चांदी, 200 ग्राम शुद्ध सोना (229 ग्राम, 22-कैरेट), 1.86 लाख रुपये नकद, अपराध में प्रयुक्त टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल, एक बलीनो कार, एक स्कूटी और आरोपियों द्वारा डकैती के समय पहने गए कपड़े बरामद किए। मोटरसाइकिल साहिबाबाद थाने में ट्रेस की गई।

    सिम कार्ड और मोबाइल फोन फेंके

    प्रदीप पहले डकैती, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामलों में शामिल रहा है। उसने पूछताछ में खुलासा किया कि गिरोह ने अपराध में इस्तेमाल दो सिम कार्ड और मोबाइल फोन फेंक दिए थे। फरार सह-आरोपी प्रदीप उर्फ गोलू को पकड़ने के प्रयास जारी है। पुलिस अब आगे की जांच के लिए आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

