    दिल्ली में अंतरराज्यीय गिरोह के दो सदस्य दबोचे, चोरी के वाहन खरीदकर ऐसे लगाते थे ठिकाने

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:08 AM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने मेवात से चोरी के वाहन खरीदकर मायापुरी में बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। बिट्टू और मणि नामक दो आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने चोरी के वाहन और कलपुर्जे बरामद किए। आरोपियों से पूछताछ में वाहन चोरी के एक दर्जन मामले सुलझे हैं। पुलिस कालू की तलाश कर रही है।

    मायापुरी ऑटो पार्ट्स मार्केट चोरी के वाहनों के पुर्जे ठिकाना लगाने वाले गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में द्वारका जिला पुलिस ने मेवात से चोरी के वाहन खरीदने के बाद उसके कलपुर्जे को मायापुरी के ऑटो पार्ट्स मार्केट में बेचने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

    बता दें कि गिरफ्तार आरोपितों शिव विहार निवासी बिट्टू और मायापुरी निवासी मणि शामिल है। इनके कब्जे से पुलिस ने चोरी के वाहन, स्क्रैप पार्ट्स और इंजन बरामद किए हैं।

    द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि 11 सितंबर को पुलिस को डाबड़ी इलाके में एक बोलेरो चोरी की सूचना मिली। जांच के दौरान द्वारका जिला वाहन चोरी निरोधक शाखा ने घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरे की जांच की। जिसमें वारदात में तीन अज्ञात व्यक्तियों की संलिप्तता का पता चला।

    बताया गया कि तीनों बाइक से आए थे और बाद में पालम फ्लाईओवर के पास एक वैगनआर कार में सवार लोगों से जुड़े। पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए बोलेरो और वैगनआर को विकास नगर तक ट्रैक किया। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं था।

    पुलिस ने बदमाशों की पहचान के लिए मुखबिरों कोे सक्रिय किया। जिसके जरिए बदमाशों की पहचान कर उनकी गतिविधि पर निगरानी रखी गई। 18 सितंबर को पुलिस ने संदिग्ध बिट्टू को शिव विहार उत्तम नगर से वैगनआर कार सहित गिरफ्तार कर लिया।

    उसने पूछताछ में बताया कि वह मेवात निवासी कालू से चोरी के वाहन खरीदता था। उसके बाद इन वाहनों को तोड़कर उनके पुर्जे को मायापुरी ऑटो मार्केट स्थित अपनी दुकान के जरिए अपने साथी मन्नी के साथ बेचते थे।

    पुलिस ने उसके निशानदेही पर विकास नगर स्थित एक मोटर वर्कशॉप पर छापा मारा और वहां से चोरी के वाहनों, स्क्रैप पार्ट्स और दस्तावेजों का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने 24 सितंबर को उसके साथी मणि को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की गई बोलेरो कार का स्क्रैप इंजन बरामद कर लिया।

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों चोरी के वाहनों के खरीदार और उसके कलपुर्जे बेचने वाले हैं। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से वाहन चोरी के एक दर्जन मामले सुलझाने का दावा किया है। पुलिस वाहन चोर कालू की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।