गैंग्स्टर्स की 'नजर' स्टार्स पर: कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की साजिश नाकाम, दिल्ली में दो शूटर गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज इलाके में मुठभेड़ के बाद रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की साजिश रच रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये बदमाश नई फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में मौजूद हैं। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कालिंदी कुंज क्षेत्र में एक मुठभेड़ के बाद रोहित गोदारा, गोल्डी बरार और वीरेंद्र चरण गैंग से जुड़े दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। वे कथित तौर पर स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या के लिए नियुक्त किए गए थे। हाल के दिनों में फिल्मी हस्तियों को धमकी देने और उन पर हमला होने के मामले बढ़ते देखे जा रहे हैं।
सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल
पुलिस के अनुसार, इन अपराधियों को गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बरार और वीरेंद्र चरण के इशारे पर कथित तौर पर स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की योजना बना रहे थे। पुलिस को जानकारी मिली थी कि हरियाणा के ट्रिपल (तिहरे) मर्डर केस के आरोपी नई फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने कालिंदी कुंज क्षेत्र में पुष्टा रोड पर जाल बिछाया।
पुलिस को देखते ही चलाई गोली
सुबह करीब 3 बजे पुष्टा रोड की ओर आ रही एक बाइक को रुकने का इशारा किया गया। हालांकि, बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधियों के पैरों में गोली लगी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दोनों शूटरों की पहचान राहुल और साहिल के रूप में हुई है। वे दोनों हरियाणा के पानीपत और भिवानी जिले के रहने वाले हैं। दोनों घायल अपराधियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में भी
पुलिस के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से वे मुंबई और बेंगलुरु में अपने टार्गेट की रेकी कर रहे थे। इनमें से एक बदमाश राहुल पर हरियाणा के यमुनानगर में दिसंबर 2024 में हुए एक ट्रिपल (तिहरे) मर्डर केस में शामिल होने का भी आरोप है। वर्ष 2024 में दिल्ली में एक गोलीबारी की घटना की जांच के दौरान पुलिस को मुनव्वर फारूकी की जान को खतरा होने की खुफिया जानकारी मिली थी। इस टिप के बाद, कॉमेडियन को दिल्ली से मुंबई वापस जल्दी लाया गया। बताया जाता है कि यह स्टैंड-अप कॉमेडियन कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में भी है।
फिल्मी हस्तियों पर गहराया संकट
बता दें कि हाल के दिनों में गोल्डी बरार गैंग की आपराधिक गतिविधियों में बढ़त देखी गई है। खासकर, फिल्मी हस्तियों पर उनकी नजर पाई गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में मुंबई क्राइम ब्रांच ने कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा को धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।
आरोपी की पहचान दिलीप चौधरी के रूप में हुई थी। उसने भी खुद को गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताया था।
वहीं, बीते 12 सितंबर को दो नकाबपोश हमलावरों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर अभिनेत्री दिशा पटानी के बरेली स्थित घर के बाहर गोलीबारी की थी। इस सनसनीखेज हमले की रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गैंग ने जिम्मेदारी ली थी।
