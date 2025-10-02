गैंग्स्टर्स की 'नजर' स्टार्स पर: कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की साजिश नाकाम, दिल्ली में दो शूटर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज इलाके में मुठभेड़ के बाद रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की साजिश रच रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये बदमाश नई फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में मौजूद हैं। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कालिंदी कुंज क्षेत्र में एक मुठभेड़ के बाद रोहित गोदारा, गोल्डी बरार और वीरेंद्र चरण गैंग से जुड़े दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। वे कथित तौर पर स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या के लिए नियुक्त किए गए थे। हाल के दिनों में फिल्मी हस्तियों को धमकी देने और उन पर हमला होने के मामले बढ़ते देखे जा रहे हैं।

सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल पुलिस के अनुसार, इन अपराधियों को गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बरार और वीरेंद्र चरण के इशारे पर कथित तौर पर स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की हत्या की योजना बना रहे थे। पुलिस को जानकारी मिली थी कि हरियाणा के ट्रिपल (तिहरे) मर्डर केस के आरोपी नई फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने कालिंदी कुंज क्षेत्र में पुष्टा रोड पर जाल बिछाया।

पुलिस को देखते ही चलाई गोली सुबह करीब 3 बजे पुष्टा रोड की ओर आ रही एक बाइक को रुकने का इशारा किया गया। हालांकि, बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधियों के पैरों में गोली लगी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दोनों शूटरों की पहचान राहुल और साहिल के रूप में हुई है। वे दोनों हरियाणा के पानीपत और भिवानी जिले के रहने वाले हैं। दोनों घायल अपराधियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।