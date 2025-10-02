Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्वी दिल्ली में गुब्बारे देने से मना करने पर दो दोस्तों पर धारदार हथियार से हमला, तीन बदमाश फरार

    By SHUZAUDDIN SHUZAUDDIN Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:48 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में गुब्बारे देने से इनकार करने पर कुछ बदमाशों ने दो दोस्तों पर हमला कर दिया। पीड़ितों सरोज कुमार और अविनाश को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित रामलीला देखकर लौट रहे थे। बदमाशों ने उनसे नशे की हालत में गुब्बारे छीनने की कोशिश की।

    prefferd source google
    Hero Image
    गुब्बारे देने से मना करने पर धारदार हथियार से किया हमला। इमेज : ग्रोक AI

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। हर्ष विहार इलाके में गुब्बारे देने से मना करना दो दोस्तों को भारी पड़ गया। तीन अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से उनपर हमला कर दिया। युवकों को घायल करने के बाद बदमाश उनसे गुब्बारे ले गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घायल हालत में सरोज कुमार व इनके दोस्त अविनाश को पुलिस ने जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया। सरोज की शिकायत पर हर्ष विहार थाना ने धारदार हथियार से हमला करने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

    सरोज कुमार अपने परिवार के साथ हर्ष विहार में रहते हैं। वह मंगलवार को अपने दोस्त अविनाश के साथ रामलीला देखकर घर लौट रहे थे। बच्चों के उन्होंने गुब्बारे खरीदे थे।

    आरोप है कि रास्ते में शराब के नशे में बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और जबरन गुब्बारे मांगने लगे। दोनों युवकाें ने गुब्बारे देने से मना किया तो बदमाशों ने धारदार हथियार से उनपर हमला कर दिया। युवकाें के हाथ, कमर, पेट पर वार किए।

    पीड़ितों ने किसी तरह से मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश हर्ष विहार थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में त्योहारों में घी के नाम पर 'जहर' बेचने की थी तैयारी, मिलावट देख उड़े पुलिस के होश, छह गिरफ्तार