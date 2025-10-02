पूर्वी दिल्ली में गुब्बारे देने से मना करने पर दो दोस्तों पर धारदार हथियार से हमला, तीन बदमाश फरार

पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में गुब्बारे देने से इनकार करने पर कुछ बदमाशों ने दो दोस्तों पर हमला कर दिया। पीड़ितों सरोज कुमार और अविनाश को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित रामलीला देखकर लौट रहे थे। बदमाशों ने उनसे नशे की हालत में गुब्बारे छीनने की कोशिश की।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। हर्ष विहार इलाके में गुब्बारे देने से मना करना दो दोस्तों को भारी पड़ गया। तीन अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से उनपर हमला कर दिया। युवकों को घायल करने के बाद बदमाश उनसे गुब्बारे ले गए।

घायल हालत में सरोज कुमार व इनके दोस्त अविनाश को पुलिस ने जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया। सरोज की शिकायत पर हर्ष विहार थाना ने धारदार हथियार से हमला करने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।