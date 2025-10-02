Language
    दिल्ली में त्योहारों में घी के नाम पर 'जहर' बेचने की थी तैयारी, मिलावट देख उड़े पुलिस के होश, छह गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने विजयदशमी के दिन मिलावटी देशी घी रैकेट का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में 1625 किलोग्राम नकली देशी घी जब्त किया गया और छह आरोपी गिरफ्तार हुए। यह कार्रवाई उत्तर-पूर्व दिल्ली में संचालित तीन अवैध मिलावटी देशी घी उत्पादन इकाइयों पर की गई। आरोपी डालडा और रिफाइंड ऑयल में केमिकल मिलाकर नकली घी बनाते थे और त्योहारों के अवसर पर बेचते थे।

    दिल्ली में त्योहारों पर घी के नाम पर 'जहर' बेचने की थी तैयारी, 1,625 किलो नकली घी बरामद। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। त्योहार के समय जहां लोग एक-दूसरे का मुंह मीठा कराने के लिए मिठाइयां खरीद रहे हैं वहीं कुछ मुनाफाखोर इसमें नकली देशी घी की मिलावट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को विजयदशमी के दिन कई जगहों पर योजनाबद्ध तरीके से छापा मारकर मिलावटी देशी घी रैकेट का भंडाफोड़ किया है।  कई कार्रवाई में 1,625 किलोग्राम मिलावटी देशी घी जब्त किया गया और छह आरोपी गिरफ्तार हुए।

    एक साथ जीन ठिकानों पर मारे छापे

    दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सेंट्रल रेंज ने त्योहारी सीजन से पहले एक बड़े अभियान में उत्तर-पूर्व दिल्ली में संचालित तीन अवैध मिलावटी देशी घी उत्पादन इकाइयों का खुलासा किया है। मुखबिरों की सूचना के पर शिव विहार, करावल नगर और मुस्तफाबाद में एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें 1,625 किलोग्राम मिलावटी देशी घी जब्त किया गया और छह आरोपी गिरफ्तार हुए। यह कार्रवाई दशहरा और दीवाली के अवसर पर बढ़ते डिमांड का फायदा उठाने वाले बड़े पैमाने के मिलावट के कारोबार को रोकने के लिए की गई।

    इंस्पेक्टर वीर सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने तीन लगातार छापेमारी की, जिसमें एसआई अभोध शर्मा, एसआई नवीन दहिया, एएसआई दीप चंद, एचसी मनीष कुमार, एचसी मनोज, एचसी विनोद, एचसी संजय, एचसी सुखराम पाल, सीटी सुमित आदि शामिल थे।

    • पहली छापेमारी: करावल नगर के शिव विहार से आरोपी सफीक (30 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। यहां से 33 टिनों में कुल 520 किलोग्राम नकली देशी घी और मिलावट में इस्तेमाल होने वाले केमिकल व दवाएं बरामद की गईं।  
    • दूसरी छापेमारी: शिव विहार फेज-7 में छापा मारकर चार आरोपियों यूसुफ मलिक (50 वर्ष), उनका बेटा मेहबूब (22 वर्ष), शाकिर (गाजियाबाद) और शाहरुख (गाजियाबाद) को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 28 टिनों में 440 किलोग्राम नकली घी, केमिकल, गैस सिलेंडर, स्टोव और अन्य सामान जब्त किया गया।  
    • तीसरी छापेमारी: पुराना मुस्तफाबाद में छापा मारने के बाद 44 टिनों में 665 किलोग्राम नकली घी, केमिकल, गैस सिलेंडर आदि बरामद किया गया।

    पढ़ाई में जीरो और मिलावटखोरी में अव्वल

    पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी सफीक ने बताया कि वह अशिक्षित है। अपने एक दोस्त से मिलावट का काम सीखने के बाद उसने यह अवैध कारोबार शुरू किया। वहीं, यूसुफ मलिक सातवीं तक पढ़ा है। वह 3-4 साल पहले सराय रोहिल्ला में इसी तरह गिरफ्तार किया गया था। रिहा होने के बाद मुस्तफाबाद ने दोबारा मिलावट का यह कारोबार करने लगा। इसमें उसका बेटा मेहबूब भी सहायता करता था। मेहबूब दसवीं पास है। 

    कड़ाई से पूछताछ में शाकिर ने बताया कि वह चौथी तक पढ़ा है। वह यूसुफ के संपर्क में आने के बाद इस गोरखधंधे में उतरा था। वह कम दाम पर नकली घी खरीदकर डेयरियों को ऊंचे दाम पर बेचता था। उधर, शाहरुख 12वीं पास है। वह शाकिर का साथी है। नकली घी को लाने व ले जाने के साथ ही वह निर्माताओं-खरीदारों के बीच लिंक का काम करता था। वहीं, जमालुद्दीन ने बताया कि वह दूसरी कक्षा तक पढ़ा है। उसने अपने दोस्त अनीस से मिलावट सीखी और छोटे स्तर पर उत्पादन शुरू किया था।

    तीन गुना बनाते थे प्रॉफिट

    पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे बल्क में डालडा (वनस्पति घी) और सस्ता रिफाइंड ऑयल खरीदते, गर्म करके मिलाते और शुद्ध देशी घी जैसा बनाते। स्वाद, सुगंध और रंग के लिए केमिकल फ्लेवरिंग एजेंट, सिंथेटिक कलर और असुरक्षित पदार्थ मिलाते थे। फिर असली ब्रांड जैसी टिनों-पैकेट में पैक कर डेयरियों, दुकानों को सप्लाई करते थे। वे त्योहारों की खास तैयारी करते थे। उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में प्रोडक्शन की लागत प्रति टिन लगभग 1,300-1,400 रुपये आती थी जिसे वे बाजार में 3,500-4,000 रुपये में बेचते थे।

    नकली घी खरीदने वाले निशाने पर

    इन सभी के खिलाफ बीएनएस एक्ट की धारा 271/272/274/275/318/61/3(5) और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की धारा के तहत क्राइम ब्रांच थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इनसे मिलावटी सामान खरीदने वालों की जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

