बैंक खाते डी-फ्रीज करने के लिए मांग रहा था पांच लाख, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का SI रिश्वत लेते गिरफ्तार

शिकायतकर्ता विष्णु बिश्नोई और उनके वकील विशाल सोजीत्रा ने आरोप लगाया कि कर्मवीर सिंह ने शिकायतकर्ता के बैंक खाते समेत कई जुड़े खातों को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद खातों को डी-फ्रीज करने के लिए 5 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस विजिलेंस यूनिट ने स्पेशल सेल द्वारका के SI कर्मवीर सिंह को 2 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।

23 सितंबर, 2025 को करमवीर सिंह ने शिकायतकर्ता को सेक्टर 14, द्वारका मेट्रो स्टेशन बुलाकर पहली किश्त 2 लाख रुपये लेने के लिए अपनी कार में बुलाया।

विजिलेंस टीम ने सीसीटीवी व मोबाइल ट्रैक्स के सहारे उनका पीछा किया और लगभग 2 किमी के बाद द्वारका में उनकी गाड़ी रोक ली।

कर्मवीर सिंह ने भागने का प्रयास किया, लेकिन विजिलेंस टीम ने उन्हें वहीं दबोच लिया। उनकी कार के डैशबोर्ड से 2 लाख रुपये की रिश्वत की रकम बरामद हुई।

इस मामले में धारा 7 पीओसी एक्ट के तहत विजिलेंस थाना में रिपोर्ट दर्ज की गई है। कर्मवीर सिंह 2019 से विशेष सेल, द्वारका में तैनात थे।

पुलिस ने नागरिकों से अपील करती है कि यदि उन्हें पुलिसकर्मियों से रिश्वत मांगने की कोई शिकायत हो तो वे विजिलेंस हेल्पलाइन नंबर 1064 पर संपर्क करें।

