दिल्ली के ख्याला में चापड़ मारकर महिला की निर्मम हत्या, उसकी जेठानी और बेटी घायल

पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में इस्तिखार अहमद नामक एक व्यक्ति ने नुसरत नामक महिला की चापड़ से वार कर हत्या कर दी। इस्तिखार को शक था कि नुसरत उसकी पत्नी को उसके खिलाफ भड़काती है। हमले में नुसरत को बचाने आई उसकी बेटी और जेठानी भी घायल हो गईं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। ख्याला थाना क्षेत्र में एक महिला की चापड़ से वार कर हत्या कर दी गई। इस दौरान महिला को बचा रही उसकी बेटी व जेठानी गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वाली महिला का नाम नुसरत है।

आरोपी का नाम इस्तिखार अहमद है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इश्तिखार को शक था कि नुसरत उसकी पत्नी को उसके खिलाफ भड़काती है। बहरहाल पुलिस ने हत्या एवं हत्या के प्रयास की धारा में प्राथमिकी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है।

इश्तिखार परिवार सहित लोनी में रहता था। इश्तिखार इन दिनों कोई काम नहीं करता था, उसे नशे की लत थी। नशे की लत व उसकी बेरोजगार से उसकी पत्नी परेशान रहती थी। पति से परेशान यह महिला अपनी परेशानी ख्याला में रहने वाली अपनी दूर की बहन नुसरत साझा करती थी।

वह नुसरत के घर भी आती थी। लोगों का कहना है कि इश्तिखार को काफी समझाने के बाद भी जब उससे नशे की लत दूर नहीं हुई तो उसे उसकी पत्नी ने छोड़ दिया। इश्तिखार को लगता था कि नुसरत ने ही उसे उसकी पत्नी से दूर किया है। वह अक्सर नुसरत के घर आता था और उससे अपनी पत्नी एवं बच्चों का पता बताने के लिए आग्रह करता रहता था। लेकिन नुसरत ने मना कर दिया।

इधर, मंगलवार सुबह इश्तिखार नुसरत के घर पहुंचा। सुबह जब वह नुसरत के घर पहुंचा तो सभी को लगा कि वह और दिनों की तरह ही यहां आया है। वह टिफिन लेकर आया था। जब वह आया तो नुसरत ने अपनी बेटी से कहा कि जाओ मेहमान के लिए चाय नाश्ता बनाकर लाओ।

जब नुसरत की बेटी चाय बनाने में जुटी थी , तभी इश्तिखार ने टिफिन में छिपाकर लाए गए चापड़ को निकाला और नुसरत पर चापड़ से ताबड़तोड़ वार करना शुरू किया। अपनी जान बचाने के लिए घायल महिला पहली मंजिल पर भागी जहां उसकी बेटी सानिया और जेठानी अकबरी मौजूद थी। दोनों महिलाएं भी नुसरत को बचाने के लिए आईं तो इस्तेखार ने उन्हें भी चापड़ से वारकर घायल कर दिया।

इस बीच अकबरी का बेटा उस्मान वहां आ गया। उसने एक कमरे में आरोपित को बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी। फिर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और सभी घायलों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर क्राइम एवं फाॅरेंसिक टीम को बुलाकर सबूत जमा कराया। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है।