Delhi Metro में भोलेनाथ के गाने पर जमकर नाचे शिव भक्त, VIDEO वायरल; लोगों ने कुछ यूं दी प्रतिक्रिया

Delhi Metro में भगवान भोले के गाने पर जमकर नाचे शिव भक्त

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली मेट्रो काफी दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। कभी अपने बेहतरीन सुविधाओं के लिए मेट्रो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है, तो कभी मेट्रो से जुड़े वीडियो को लेकर दिल्ली मेट्रो चर्चा में रहती है। कभी बिकनी गर्ल तो कभी कपल की हरकत दिल्ली मेट्रो में कभी बिकनी पहने हुए लड़की का वीडियो सामने आया तो कभी मेट्रो के अंदर कपल की अश्लील हरकत का वीडियो वायरल हुआ। फिलहाल दिल्ली मेट्रो से जुड़ा एक और वीडियो मंगलवार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल में मंगलवार से सावन महीने की शुरुआत हो गई है, ऐसे में शिव भक्त अलग-अलग जगहों पर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। दिल्ली मेट्रो में कभी बिकनी गर्ल, कभी कपल की अश्लील हरकत. कभी लड़के को लड़की के थप्पड़ जड़ने का वीडियो आता है। अब सावन महीने की शुरूआत होते ही शिव भक्तों के डांस का वीडियो वायरल. #DelhiMetro Delhi Metro pic.twitter.com/l3aMDdubp4 July 5, 2023 मेट्रो में डांस करते दिखे शिव भक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शिव भक्त भगवान शंकर के गाने पर नाचते दिखाई दे रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स शिव भक्तों के डांस को हुड़दंग करार दे रहे हैं, तो कुछ लोग इसके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने किया विरोध एक यूजर ने विरोध करते हुए कहा कि लोगों की भावनाएं लड़कियों की बिकनी से ही आहत होती हैं, इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा? वहीं दूसरे यूजर ने जवाब देते हुए लिखा कि मुझे लगता है आपको लड़की को बिकनी में देखना, भजन सुनने से ज्यादा अच्छा लगता है खैर ये तो संस्कारों की बात है। लड़की ने लड़के को मेट्रो में जड़ा थप्पड़ कुछ दिनों पहले भी दिल्ली मेट्रो से जुड़ा हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में एक कथित कपल बहस करते दिख रहा है। इसी बीच लड़की, लड़के को कई थप्पड़ भी मार देती है और उस पर काफी चिल्लाती है। इसे लेकर आसपास के लोगों ने कुछ नहीं कहा। इसी पर सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं कि लड़की ने इतनी तेज थप्पड़ मारा, अगर यही काम लड़का करता तो क्या होता?

Edited By: Shyamji Tiwari